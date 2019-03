Den australske senatoren Fraser Anning mista fatninga då ein 17 år gammal gut knuste eit egg i hovudet hans under eit intervju, ifølgje Press Association.

Videoopptak viser at Anning slår guten i ansiktet to gonger, før dei to blir skilde frå kvarandre. Guten blir så lagt i bakken av folk på staden. Til slutt vart han gripen av politiet, før han lauslaten utan sikting.

Kopla terroren til muslimsk innvandring

Natt til laurdag norsk tid skapte senator Anning sterke reaksjonar, då han uttalte seg om terroråtaka i nabolandet New Zealand.

Fyrst kopla han muslimsk innvandring til terrorisme på Twitter, før han seinare følgde opp meldinga i eit skriftleg utsegn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den ekte grunna til blodbadet i gatene i New Zealand i dag, er innvandringsprogrammet som gav muslimske fanatikarar moglegheita til å migrere til New Zealand, skreiv han då.

Kallar utsegna avskyelege

Australias statsminister Scott Morrison tok raskt avstand frå senatorens utsegn.

– Utsegna som skuldar drapa utført av ein valdeleg, høgreekstrem terrorist i New Zealand på innvandring, er avskyelege. Slike meiningar høyrer ikkje heime i Australia, og slett ikkje i parlamentet vårt, sa han.

Australias statsminister Scott Morrison. Her frå ein pressekonferanse i februar 2019. Foto: SAEED KHAN / AFP

Over 440 000 menneske har så langt skrive under på ein nettkampanje for å få Anning fjerna frå parlamentet. Det har og vorte oppretta ei pengeinnsamling til guten på ein nettstad.

Til no har over 8000 dollar, eller 68 000 kroner blitt samla inn. På nettstaden står det at pengane skal gå til eventuelle utgifter guten måtte få etter gripinga, og fleire egg.