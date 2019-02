Gunhild Stordalen forstår kritikken: – Det er et paradoks

– Vi visste jo at det kom til å bli kritikk, sier Gunhild Stordalen.

NRK møter henne i FN-bygningen i New York der hun er på plass for å presentere rapporten som viser at forbruket av rødt kjøtt og sukker må ned med 50 prosent. Det har gått nesten tre uker siden rapporten ble lagt frem i Norge. Siden har det ikke stått stille:

– Det har vært overveldende. Vi håpet jo at det skulle bli masse diskusjon og debatt. Og det er kjempeviktig, sier hun og forklarer entusiastisk at dette er det første forsøket på å sette vitenskapsmål for hvordan vi skal fø verden på en bærekraftig måte.

- Er det noe jeg er villig til å ta kritikk for, så er det å stå opp for den beste forskningen vi har, sier Gunhild Stordalen.

Har blitt kalt hyklersk

Men det er ikke all kritikk som er like hyggelig. I britiske tabloider har hun blitt hengt ut som en hykler, for å be folk kutte kjøttforbruket for å redde miljøet, mens hun selv flyr verden rundt. Overfor NRK sier hun at hun forstår at kritikken kommer:

– Ja, jeg skjønner jo det. Det er et paradoks at vi må reise mye for å få dette opp på den globale agendaen, men det er dessverre slik at hvis ikke vi klarer å løse mat så kommer vi ikke til å nå Parisavtalen, sier hun.

– Sårer det deg?

– Jeg tenker at er det noe jeg er villig å ta kritikk for så er det å stå opp for den beste forskningen vi har. Og jeg tror virkelig at vi skal etterlate, og jeg personlig også, skal etterlate et mye større positivt avtrykk når jeg forlater denne verden, sier Stordalen.

Gunhild Stordalen holdt denne uken en tale i FN. Foto: Lars Os / NRK

Alec Baldwin med på laget

EAT inntar nå for alvor verdensscenen. Og det er mange som vil samarbeide med dem.

– Folk vil lage bok, dokumentarfilm og det er masse interesse. Mat er jo noe som alle har et forhold til og noe som er så viktig. Det er klart at den interessen og oppmerksomheten rundt dette gjør at jeg tror vi kan få til store endringer som trengs, sier hun.

Og da hjelper kanskje også å få en filmstjerne med på laget. Alec Baldwin synes rapporten til Stordalen er spennende. Den kjente skuespilleren og kona har kuttet ut kjøtt og serverer heller ikke dette til barna sine.

Gunhild Stordalen møtte Alec Baldwin og Hilaria Baldwin for første gang i NYC. De støtter EATs arbeid. Foto: Lars Os / NRK

– Vi må lage det mer billig og det må være lett tilgjengelig. Å lære noen noe nytt er alltid skummelt, spesielt når det kommer til mat, sier Hilaria Baldwin som er yogainstruktør og lidenskapelig opptatt av mat.

– Besatt av å spise bra, understreker også mannen som la om kostholdet etter å ha møtt kona.

Som mor passer hun alltid på å ta med seg sunn snacks i veska. Ekteparet har fire barn under seks år. Til NRK forteller de at de er opptatt av å føre gode matvaner over til barna. De har ingen kokk, og lager maten hjemme selv.

– Noen tror at det å spise en spesiell diett er mer dyrt, men det er ikke nødvendigvis sant. Biff og kjøttproduksjon har skjulte kostnader, fortsetter han.

Alec og Hilaria Baldwin mener det er en myte at sunn mat er dyrere enn usunn mat.

Skal møte paven

I tiden fremover skal EAT/Lancet- rapporten presenteres på rundt 40 ulike arrangementer. Bangladesh, Mosambik, Pakistan, Kenya, Canda og USA er bare noen av stedene som står på planen. I Roma kommer paven for å løre mer. Gunnhild Stordalen er ikke i tvil om at dette er det største hun har vært med på.

– Ja, det er absolutt det viktigste og det er jo faktisk denne rapporten jeg lette etter den gangen når jeg på hotellene til Petter prøvde å finne ut hva som var både sunt og bærekraftig og ikke fant noe svar.

– Og endelig er denne rapporten her og for første gang setter vitenskapsmål for hvordan vi skal kunne fø en voksende verdensbefolkning som ikke ødelegger planeten, avslutter Stordalen.