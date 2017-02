Guatemalas hær holder landets kvinner unna abortskip

Abort er ulovlig i Guatemala, med mindre morens liv står i fare. I en uttalelse sier hæren at den er under instruks fra president Jimmy Morales om å ikke tillate skipet tilgang til havnen for å hente kvinner som ønsker abort.

«Militæret vil ikke la denne gruppen utføre sine aktiviteter i landet», heter det i en formell klage hæren sendt til påtalemyndigheten.

Hæren rykker ut

Organisasjonen «Women on Waves» reiser verden rundt for å tilby abort til kvinner i land der prosedyren ikke er tillatt. Talskvinne Leticia Zenevich sier de valgte Guatemala som det første landet de besøker i Latin-Amerika, på grunn av de sterke kvinneorganisasjonene i landet. De skal etter planen være utenfor Guatemala i fem dager.

En vakt i diskusjon med kvinner fra Women on Waves i havnen i Guatemala i går. Foto: STRINGER / Reuters

Hæren har sendt ut et skip for å holde øye med «abortskipet», og Women on Waves kaller det en ulovlig pågripelse. Samtidig har kristne grupper satt i gang demonstrasjoner etter at skipet kom til havnen i San Jose, sør for hovedstaden. De forstyrret blant annet aktivistenes pressekonferanse.

– De sier de er her for å kjempe for liv og menneskerettigheter, men det ser ut til at drap har blitt en menneskerett, sier en av demonstrantene.

WHO-godkjent

Ifølge Women on Waves gjennomføres 65.000 ulovlige aborter årlig i sentralamerikanske land. Organisasjonen utfører aborten med piller, og den tilbyr også rådgivning, behandling og omsorg etter aborten. Tidligere har skipet besøkt Irland, Polen, Portugal og Spania.

En østerriksk lege om bord, Christian Fiala, sier abortpillene er 99 prosent trygge og godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO)