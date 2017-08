Guam-guvernør avviser trussel fra «en gal fyr fra Nord-Korea»

TRUER: Nord-Korea har truet med å angripe den amerikanske stillehavsøya Guam med missiler. Myndighetene på Guam sier imidlertid at trusselnivået er uendret, og at de er i stand til å takle en krise skapt av «en gal fyr fra Nord-Korea». Her er Nord-Koreas leder Kim Jong-un avbildet etter en prøveoppskyting tidligere i år.

Foto: KCNA KCNA / Reuters