Juan Guaidó har den siste uken reist rundt til flere latinamerikanske land, for å søke støtte i sin kamp for nyvalg i sitt kriserammede hjemland Venezuela.

Guaidó forlot Venezuela 23. februar i et forsøk på å å få over amerikansk-betalt nødhjelp fra nabolandet Colombia.

Den regjeringskontrollerte venezuelanske høyesterett har gitt Juan Guaidó utreiseforbud, men han klarte likevel å reise over grensen til nabolandet Colombia for å støtte sine tilhengere der i arbeidet med å få inn nødhjelpen.

Men venezuelanske myndigheter, støttet av landets militære, klarte å hindre nødhjelpen fra å krysse grensen.

Juan Guaidó er president i den venezuelanske nasjonalforsamlingen, og i januar utnevnte han seg selv til midlertidig president i landet – fram til det kan holdes det han og opposisjonen kaller «frie og rettferdige valg».

Juan Guaidó er mottatt som en statsleder i flere av landene han den siste uken har besøkt, blant annet i Ecuador Foto: HO / AFP

USA støtter opposisjonen

Opposisjonen i Venezuela, som vant parlamentsvalget i 2015, valgte å boikotte presidentvalget i 2016, som ble vunnet av sittende president Nicolás Maduro.

Maduro sier at Guaidó forsøke å gjennomføre et kupp i landet, støttet av USA.

USA, og president Donald Trump, har gitt sterk støtte til Juan Guaidó og sagt at de anerkjenne ham som landets lovlige president.

Russland og Kina har støtte Maduro og sagt at det bare er han som og hans regjering som legitim rett til å styre landet.

Juan Guaidó har sagt han nå vil reise tilbake til Venezuela for å lede demonstrasjoner mandag og tirsdag, samtidig som innbyggerne i landet markerer det tradisjonelle karnevalet.

Venezuelanske militære blokkerer fremdeles grenseovergangen mellom Colombia og Venezuela på Simon Bolivar broen ved byen Cucuta Foto: Martin Mejia / AP

Blir Guaidó arrestert i dag?

President Nicolás Maduro har sagt at det er opp til Venezuelas juridiske system å avgjøre om Guaidó skal arresteres eller ikke.

– Han kan ikke bare komme å gå som han vil sa Maduro til ABC News forrige uke, i et klart signal om at myndighetene vil prøve å arrestere Guaidó når han kommer tilbake til Venezuela.

Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores besøkte i helgen byggingen av et hotell i byen Caraballeda Foto: HANDOUT / Reuters

Juan Guaidó forlot søndag kystbyen Salinas i Ecuador, og han har mulighet til å fly til den venezuelanske hovedstaden Caracas via Panama eller Colombia.

– Hvis regimet skulle tørre å kidnappe oss, så vil det være den siste feilen de gjør, sa Guaidó i en video som ble lagt ut på Twitter, uten å avsløre hvor han da befant seg.

USA har i kraftige ordelag advart Maduro mot å arrestere Guaidó, og har truet med å innføre nye sanksjoner blant annet mot landets mektige militære.

– Hvis Maduro skulle bestemme seg for å arrestere Guaidó, så vil det bare framskynde den dagen han må gå, sa president Donald Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton til TV-kanalen Fox news søndag.

Samtidig sa presidenten i det russiske overhuset Føderasjonsrådet Valentina Matvijenko at Russland vil gjøre alt de kan for å hindre at USA militært blander seg inn i det som skjer i Venezuela.

– Vi er svært bekymret for at USA kan sette i gang en eller annen form for provokasjoner for å få en grunn til å gripe inn militært sa Matvijenko ifølge nyhetsbyrået TASS, etter et møte med Venezuelas visepresident Delcy Rodriguez i Moskva søndag.