Guaidó bekrefter Oslo-forhandlinger

Lørdag kveld opplyste Utenriksdepartementet at representanter for de sentrale politiske aktørene i Venezuela vender tilbake til Oslo neste uke for å fortsette en prosess tilrettelagt av Norge.

Natt til søndag bekreftet Juan Guaidó, som utropte seg selv til president 23. januar, at han vil være representert under møtene.

– Vi vil snakke med både den norske regjeringen og representantene for regimet, sa Guaidó i en uttalelse.

Han beskrev lørdag kveld det norske initiativet som «ett av mange».

Venezuelas president Nicolás Maduro (til høyre) nekter å gå av. Nå håper han på suksess under forhandlingene i Norge. Foto: Jhonn Zerpa / AP

Maduro håper på suksess

Nyhetsbyrået AP har publisert en offisiell video fra president Maduro der han erklærer at han håper på suksess i samtalene i Norge.

Det er en drøy uke siden norske myndigheter for første gang bekreftet at Norge er involvert i samtaler med mål om å løse den dype politiske krisen i det søramerikanske landet.

– Norge roser partene for deres innsats, og vi verdsetter deres vilje til å finne en løsning, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lørdag.

Mange demonstranter viste sin misnøye med regimet i Venezuela i januar i år. Foto: YURI CORTEZ / AFP

– Støtter en forhandlet løsning

Etter møtet uttalte Maduro at representanter fra regjeringen er tilbake fra forhandlingene i Norge med gode nyheter.

Norske myndigheter har ikke kommentert hvem som deltok eller hva som ble diskutert under forhandlingene.

Utenriksdepartementet omtalte forrige uke samtalene som «del av en utforskningsfase» med sikte på «å støtte dem i arbeidet for å finne en løsning på situasjonen i landet».

UD gjentar lørdag at Norge fortsatt støtter en forhandlet løsning mellom partene i Venezuela.

Mener Maduro har skylda

Guaidó og hans tilhengere mener Maduros vanstyre er årsaken til at landet står på randen av økonomisk kollaps. 35-åringen mislyktes nylig i et forsøk på å få hæren til å gjøre opprør mot Maduro.

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet.

USAs president Donald Trump har ikke villet utelukke bruk av militærmakt for å innfri sitt ønske om regimeskifte, mens Russland har sendt rundt 100 soldater til Caracas for å støtte sin allierte Maduro.