Det 220.000 tonn butikk og 400 meter lange konteinerskipet Ever Given kjørte seg fast tirsdag.

Et bilde på Instagram som er tatt fra ett annet skip i nærheten, Maersk Denver, viser at Ever Given ligger nærmest på tvers i kanalen.

Flere forsøk på å få det løs har ikke gitt resultat. Skipet kommer trolig til å blokkere kanalen i «minst to dager», opplyser egyptiske myndigheter til Cairo24.

Ifølge nyhetsnettstedet var det en motorsvikt som førte til at skipet kom ut av kurs, grunnstøtte og nå står fast i mudderet. Det fører igjen til trafikkork mellom Middelhavet og Rødehavet.

Ifølge Bloomberg News står flere enn 100 skip i kø bak Ever Given.

Bruker gravemaskiner

Flere taubåter har forsøk å frigjøre skipet. Det brukes også gravemaskin på land for å få løs baugen på skipet.

Ifølge en talsmann for rederiet Evergreen Marine Corporation sier til nyhetsbyrået AFP at skipet flyttet seg under sterke vindkast.

Skipet er lastet med hundrevis av konteinere og var på vei fra Kina til Rotterdam, skriver The Guardian.

Den 150 år gamle kanalen er fortsatt en svært viktig handelsrute. Rundt 19.000 skip seiler årlig gjennom kanalen, som tilsvarer 10 prosent av all maritim skipstrafikk.

Ever Given er registrert i Panama, men eies av det taiwanske rederiet Evergreen Marine Corporation.