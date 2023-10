Grønt lys for å diskutere mistillit mot Kevin McCarthy

Måndag leverte republikanaren Matt Gaetz eit forslag om å avsetje den mektige leiaren i Representanthuset, partifellen Kevin McCarthy.

Dei to har vore i konflikt i lang tid, sist no i helga, då McCarthy gjekk til Demokratane for å få eit mellombels budsjett på plass.

Tysdag blei det klart at demokratar i Representanthuset ikkje vil bidra til å redde McCarthy frå å bli kasta.

Matt Gaetz, som har ei gransking gåande mot seg i Kongressen for blant anna overgrep mot mindreårige, er ein alliert av Donald Trump og frontar ytterleggåande politikk. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Stemmer alle demokratene mot han, kan McCarthy berre misse fire republikanske stemmer før han ikkje lenger har stor nok støtte, og må gå. Gaetz har sagt at han er sikker på at han har dei nødvendige fire stemmene for å kaste McCarthy.

Eit mistillitsforslag som det som no ligg på bordet, er berre blitt brukt to gonger det siste hundreåret mot republikanske leiarar i Representanthuset – og har ikkje lukkast før, skriv NTB.