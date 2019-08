Det er den 60 fot lange konkurransebåten Malizia II som ga Thunberg tilbud om å bli med over Atlanterhavet.

Da hadde hun brukt flere måneder på å finne ut hvordan hun skal komme seg til klimakonferanser i New York og Chile uten å forurense ved å fly.

I ettermiddag forlot Thunberg og båtmannskapet en britisk havn i byen Plymouth i England.

– Værmeldingen ser bra ut, vi kommer til å forlate Plymouth som planlagt, klokken 15.00 GMT, skrev Thunberg på Twitter tidligere i dag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lavt komfortnivå

Seilturen kommer til å ta rundt to uker, og blir alt annet enn luksuriøs. Båten har verken kjøkken eller toalett.

Det gjelder dessuten å kle seg godt, for båten er nemlig ikke utstyrt med noe varmesystem.

– Jeg blir kanskje sjøsyk og det kommer ikke til å være behagelig, men det kan jeg leve med, sa Greta Thunberg til BBC før avreise.

For å holde en utslippsfri overfart, har seilbåten både solpanel og turbiner under vann for skaffe seg energi.

Thunberg har valgt å bli med seilbåten fordi hun vil spare miljøet for utslipp fra fly eller cruiseskip.

– Det viser bare hvor umulig det er å leve bærekraftig i dag. Det er absurd at man må seile over Atlanterhavet slik som dette for å komme seg dit uten utslipp, sa hun tidligere til nyhetsbyrået AFP.

KLAR: Svenske Greta Tunberg har gått om bord på seilbåten som skal ta henne over Atlanterhavet. Foto: Ben Stansall / AFP

Tror ikke hun kan overbevise Trump

I USA skal Thunberg blant annet delta på FNs klimatoppmøte i september.

Under et intervju med BBC rett før avreise, fikk hun spørsmål om hun tror hun har makten til å endre president Donald Trumps tanker om klimaendringer.

– Nei, svarte Thunberg.

– Jeg er ikke så spesiell, jeg kan ikke overbevise alle. I stedet for å snakke med meg og de skolestreikende barna, bør de snakke med forskere og eksperter på dette området, legger hun til.

REISEFØLGE: Sammen med seg på reisen har Greta Thunberg blant annet faren sin og en dokumentarfilmskaper som skal dekke reisen. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Skal tale under klimatoppmøte

Thunberg skal tale under FNs klimatoppmøte 23.september, og i desember skal hun delta på FNs klimakonferanse i Chile.

– I det siste året har millioner av unge hevet sin røst for å vekke verdens politikere om klimakrisen. I løpet av de kommende månedene vil arrangementene i New York og Chile vise om de har lyttet, sa hun tidligere i sommer.

Thunbergs kamp for klimaet har fått stor oppmerksomhet over hele verden etter at hun for ett år siden startet å streike hver fredag.

I høst kommer det dessuten to bøker av og om klimaaktivisten. Den ene inneholder hennes tolv taler, og den andre er historien om hvordan hun ble den hun er i dag, skriver forlaget i en pressemelding.

Ifølge NTB skal overskuddet skal gå til diverse organisasjoner som kjemper for klima.