Greta Thunberg på forsiden av Time Magazine

Et av verdens største nyhetsmagasin Time Magazine dekker hele sin forside av neste nummer med et bilde av Greta Thunberg sittende i grønn kjole.

De beskriver henne som leder for neste generasjon.

– Nå snakker jeg til hele verden, jeg er på forsiden av «Time Magazine», skriver Greta Thunberg på sin Twitter-konto torsdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Time Magazine har et lengre intervju med Thunberg. I fjor utnevnte de henne som en av årets mest innflytelsesrike unge personer.

Klimaaktivisten ble kjent etter at hun streiket fra skolen foran den svenske Riksdagen. Hun har inspirert mange unge til å gjøre det samme, også her i Norge.

– Alt virket meningsløst, det føltes som om det ikke var noe poeng i å gå på skolen hvis det ikke finnes en framtid, sier Thunberg til Time Magazine, om hvorfor hun startet klimastreiken.

Hun forteller om veien fra det å være en stille skoleelev til å bli en berømt klimaaktivist.

– Tidligere snakket jeg nesten aldri i timene eller med mine klassekamerater. Nå snakker jeg til hele verden, forteller hun.

Trusler og netthets

Hun forteller også om hvordan hun håndterer trusler og netthets.

– Det er ganske morsomt når det eneste folk kan gjøre er å håne deg, eller snakke om utseendet ditt eller personligheten din. Det betyr at de ikke har noen argumenter eller noe annet å si, sier Thunberg.

Sammen med Natur og Ungdom fikk hun også Fritt Ords Pris 2019. Sin halvdel av prisen på 500 000 kroner donerte hun til klimasøksmålet mot Norge.

Bøker

Greta Thunberg jobber for tiden med to bøker, på to ulike språk, ifølge SVT.

Den ene boken vil gis ut av det britiske forlaget Penguin.

Tittelen på boken, «Greta, no one is too small to make a difference», kommer fra en tale Thunberg holdt i en klimakonferanse i FN i desember i fjor.

Boken er en samling av hennes mest kjente taler.

Den andre boken, som hun egentlig skulle skrive sammen med sin far, Svante Thunberg, skal hun nå skrive ferdig selv.

– Det blir hennes ord og perspektiv. Det kommer til å bli hennes egen bok, sier forlagssjef på Polaris, Jonas Axelsson til SVT.

I tillegg skal boken «Scener ur hjärtat» som familien Thunberg har skrevet sammen, oversettes til flere språk. En bok som skildrer familiens hverdag, med tenåringsdøtrene diagnoser og kamp for å få rett hjelp.

Gretas mor, Malena Ernman, som er en kjent svensk operasanger, opplyste på sin Facebook-side tidligere i år at inntekten av boken går til veldedige formål.

– All inntekt til oss som forfattere skal gå til åtte ulike foreninger med fokus på klima, miljø, psykisk helse, barn med ulike diagnoser og rettigheter for dyr. Nå kan vi utvide og utvikle dette og forhåpentligvis gjøre en liten forskjell, skrev Malena Ernman.