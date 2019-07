Grensevakter i USA hånet døde migranter i Facebook-gruppe

Den private gruppa består av rundt 9500 nåværende og tidligere medlemmer av USAs USAs toll- og grensesikkerhetsbyrås (CBP) grensepatrulje, skriver det uavhengige nyhetsnettstedet ProPublica som avslørte saken.

Nettstedet har offentliggjort flere av innleggene som er publisert i Facebook-gruppa som har tittelen «Jeg er 10-15». Navnet er en referanse til grensepatruljens kode for fremmede statsborgere i varetekt.

Et eksempel er et bilde av en 16 år gammel fra Guatemala som i mai døde i grensepatruljens varetekt på et mottakssenter i Texas. Under bildet ligger kommentarer som blant annet «Ja ja» og «Hvis han dør, så dør han».

Et annet innlegg gjør narr av en migrant som prøver å bære et barn over en frådende elv i en plastpose.

Nylig ble det også publisert et bilde av den 25 år gamle faren som druknet i elven Rio Grande sammen med sin to år gamle datter på vei over grensa mellom Mexico og USA. Bildet rystet en hel verden i forrige uke.

På grensepatruljens Facebook-gruppe antydes det at bildet er falskt og propaganda fra demokratene.

Oscar Alberto Martinez og datteren Angie Valeria druknet da de forsøkte å krysse elva Rio Grande på grensa mellom Mexico og USA. Foto: Julia Le Duc / AP

ProPublica har også snakket med en tidligere ansatt i grensepatruljen som forteller at nedsettende kommentarer om kvinner er helt vanlig.

I 2017 var det bare fem prosent kvinner som jobbet i etaten.

– Avskyelig

Andre innlegg viser falske, grove sexbilder av kvinnelige politikere som for eksempel den demokratiske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez. Hun har har tidligere vært kritisk til grensepatruljen og har sammenlignet migrantmottakene med konsentrasjonsleirer.

– 9.500 vakter fra grensepatruljen deler innlegg om døde migranter og diskuterer vold og seksuelt misbruk av kongressmedlemmer. Hvordan i alle dager kan vi stole på grensepatruljen når det gjelder å ta vare på migranter på en human måte?, skriver Ocasio-Cortez på Twitter.

Den demokratiske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez er utsatt for falske sexbilder på den lukkede Facebook-gruppa til grensepatruljen. Her besøker hun et omstridt mottakssenter for migranter i Texas mandag 1. juli. Foto: STRINGER / Reuters

Flere politikere har reagert kraftig på avsløringen av den hemmelige gruppa. En av dem er lederen i komiteen for innenlands sikkerhet som skal kontrollere grensepatruljen, demokraten Bennie Thompson.

– Denne Facebook-gruppa er mer enn sexisme og rasisme. Den er fullstendig avskyelig og en skamplett. Det finnes ingen unnskyldning for en slik moralsk fordervet oppførsel, sier Thompson.

Han legger til at de som har skrevet innleggene, ikke lenger bør få mulighet til å representere USA i uniform.

Demonstrasjon til støtte for migranter som har dødd i grensepatruljens varetekt. Foto: MARIO TAMA / AFP

– Fullstendig uakseptable innlegg

Det er nå startet etterforskning mot toll- og grensesikkerhetsbyråets (CBP) grensepatrulje for innleggene som nettstedet ProPublica beskriver som vulgære og som kvinnehat.

Leder Carla Provost i grensepatruljen CBP tar avstand fra innleggene i Facebook-gruppen.

– Disse innleggene er fullstendig uakseptable og stikk i strid med den æren og integriteten som jeg ser og forventer fra våre patruljer hver eneste dag. Alle ansatte som har brutt våre standarder, vil bli holdt ansvarlige, sier Provost.