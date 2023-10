Grensen mellom Egypt og Gaza åpnet for nødhjelp

Direktebilder fra grenseovergangen viste lastebiler som beveget seg over grensen like etter klokken 9 lørdag morgen norsk tid.

En kilde i den egyptiske røde halvmåne bekreftet til AFP at grensen er åpnet, og at lastebiler hadde kjørt inn fra palestinsk side for å hente inn nødhjelpen.

Rundt klokken 10.20 norsk tid meldte det samme nyhetsbyrået at den første lastebilen med nødhjelp hadde kjørt inn i Gaza.

Tidligere denne uken gikk Egypt med på å åpne grenseovergangen til Gazastripen for rundt 20 lastebiler med humanitær hjelp.

Ifølge CNNs journalist på stedet ble grenseovergangen igjen stengt lørdag etter at 20 lastebiler hadde passert grensen over til Gaza.

Hamas sier i en uttalelse at nødhjelpen som er ventet å slippe inn til Gaza lørdag inkluderer 20 lastebiler med medisiner, medisinsk utstyr og et begrenset utvalg med hermetisert mat.

De legger til at den forventede leveransen av nødhjelp «ikke vil endre den katastrofale medisinske situasjonen på Gaza».

FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths sier lørdagens forsendelse med nødhjelp «ikke må bli den siste».

– Jeg er føler meg trygg på at denne leveransen vil være begynnelsen på en bærekraftig innsats for å forsørge menneskene på Gaza med essensielle forsyninger, sier han.

Lastebiler med nødhjelp på den palestinske siden av grensen. Foto: Reuters

Første nødhjelp på to uker

Grenseovergangen Rafah er den eneste ut av Gazastripen som ikke kontrolleres av Israel.

Den har vært stengt for både nødhjelp og evakueringer etter Hamas' angrep 7. oktober. Siden har verken mat, vann, medisin eller drivstoff fått komme inn til de 2,3 millioner menneskene som bor der.

Lange lastebilkolonner med nødhjelp har stått fast på egyptisk side av Rafah. I forhandlingene rundt åpningen av grensen, har Israel blant annet krevd at ikke noe av nødhjelpen skal sendes til palestinere i den nordlige delen av Gazastripen, der blant annet Gaza by ligger.

Like etter klokken 10 norsk tid fanget kameraene som fulgte åpningen av grensen opp en eksplosjon på Gaza-siden. Du trenger javascript for å se video. Like etter klokken 10 norsk tid fanget kameraene som fulgte åpningen av grensen opp en eksplosjon på Gaza-siden.

Israelske myndigheter har bedt alle innbyggerne om å dra sørover i forkant av det som ser ut til å bli en storstilt israelsk bakkeinvasjon.

Det israelske forsvaret sier lørdag at nødhjelpen som har kommet over grensen kun vil bli sendt til de sørlige delene av Gazastripen. Ifølge Israel omfatter ikke lørdagens forsyninger drivstoff.

Det har de siste dagene pågått intense forhandlinger for å få grenseovergangen åpnet slik at nødhjelp kan bringes inn til den hardt prøvede sivilbefolkningen i det palestinske området.

Det er foreløpig usikkert om utenlandske borgere kan forlate Gaza som følge av lørdagens åpning av grensen.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier lørdag at organiseringen av uttak av utenlandske borgere ikke er avklart ennå. Foto: NTB

– Jobbes på spreng for å få ut norske borgere

Fredag uttalte utenriksminister Espen Barth Eide at utenriksdepartementet jobber med å få rundt 200 norske borgere ut fra Gaza. Minst halvparten av dem er barn, ifølge utenriksministeren.

Utenriksdepartementet opplyste til NRK lørdag morgen at de fortsetter å følge situasjonen tett, og informerer norske borgere direkte så snart de vet om grensen åpnes for utreise.

I et intervju i Helgemorgen på NRK lørdag morgen sier utenriksministeren at norske myndigheter har fått bekreftelse om at grensen skal åpnes for humanitær hjelp inn, men at organiseringen av uttak av utenlandske borgere ikke er avklart ennå.

– Det jobbes på spreng med god hjelp fra egyptiske myndigheter. Vi har et utrykningsteam klart som kan ta imot norske borgere hvis de kommer over grensen. De vil få eskortere nedover gjennom Sinai. Det er en koordinert innsats som krever at Israel må tolerere det og at Egypt er klar til å bistå. Det samme gjelder dem som styrer i Gaza for at vi skal kunne få ut de borgerne, sier utenriksministeren på video fra Egypt.

Det pågår i helga et toppmøte i Kairo med ledere fra både Midtøsten og vestlige land om krigen på Gazastripen. Utenriksministeren er en av deltakerne.