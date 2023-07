Grekere ved fronten: – De er idioter. Hvorfor kommer de hit for å «frigjøre» oss?

– Se her. Vi fikk poteter fra en polsk hjelpeorganisasjon, og satte dem i jorden i midten av april. Og nå er de så mange og store.

Det er skikkelig teamarbeid når ekteparet Iryna og Nikolaj Tarasjev har satt spaden i den svarte jorden. Solen steker og det grønt og frodig.

Bare en svak lyd av kanontorden forteller oss at vi befinner oss i Donbas øst i Ukraina, en krigssone helt siden 2014.

Iryna og Nikolaj Tarasjev er ukrainske etniske grekere, bosatt i Donetsk fylke øst i Ukraina. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Gratis melk til soldatene

Et skilt plassert ved veien i den lille landsbyen Komar, forteller at soldater i den ukrainske hæren kan komme innom for å få gratis fersk melk.

Ekteparet Iryna og Nikolaj Tarasjev inviterte mer enn gjerne også NRK med inn på den lille gårdsplassen, der de hadde gjort klar store glass som fylles med fersk melk.

Et skilt i veikanten forteller at ukrainske soldater kan få gratis melk på gården til Iryna og Nikolaj Tarasjev. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Soldatene har nok mat. Men de er veldig glad når de kan få ferske varer som melk og smetana, sier Iryna.

Hun har også en separator som skiller melken. På den måten kan hun lage den rømmelignende smetanaen som alle i denne delen av Europa er så glade i.

Hjemmet deres ble bombet

Men dette er ikke der de egentlig bor.

– Vi hadde alt der hjemme, forteller Iryna, mens en tåre pipler fram i øyekroken.

Hjemmet deres var i regionsenteret Velyka Novosilka, vel ti kilometer lenger sørøst.

Der gikk de russiske styrkene til et voldsomt angrep våren 2022, i et forsøk på å erobre hele Donbas-regionen og «frigjøre» det de kalte undertrykte russisktalende innbyggere i området.

Potetene på gården til familien Tarasjev er allerede store. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– De er idioter. Hvorfor kommer de hit for å «frigjøre» oss? Men i det minste kom vi oss levende unna dem, sier Iryna sint.

Huset deres ble totalt ødelagt under kampene i området i mai 2022.

Gikk med to kuer i to døgn

Men Nikolaj klarte å komme seg unna med to kuer.

– Jeg gikk i to døgn og sov ute, selv om det var ganske kaldt, sier Nikolaj.

I løpet av et år har ekteparet fått det som var et ganske forfallent hus med et lite fjøs, til å fungere.

Den ene kuen er dessverre død, men den andre har klart seg og står og beiter fredelig på et jorde like ved huset.

Ekteparet Tarasjev har laget en provisorisk flaggstang for å fortelle at her bor det ukrainske patrioter. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

De ukrainske grekerne

Ekteparet viser oss stolt sin grønnsakshage, der det foruten poteter vokser blant annet rødbeter, løk, gresskar.

– Vi er begge av gresk avstamning, sier Nikolaj – selv om språket deres nå er ukrainsk og mest russisk.

– Våre forfedre ble sendt hit fra Krymhalvøyen, der de hadde bodd i uminnelige tider, forteller Nikolaj.

Kjøkkenhagen til ekteparet Tarasjev bugner allerede av grønnsaker. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Det var greske kolonier mange steder rundt Svartehavet, og fremdeles finnes det flere rester av den greske kulturen, ikke minst i Donetsk fylke.

Her i Velyka Novosilka-området utgjør de med gresk avstamning rundt 20 prosent av befolkningen.

Ifølge ukrainske statistikker bodde det før krigen knappe 100.000 med gresk avstamning i landet.

– Den ene sønnen vår bor i Hellas, mens den andre nå er soldat i den ukrainsk hæren, forteller Nikolaj.

Selv er altså deres bidrag til motstandskampen gratis melk til soldatene.

Kuen og kalven er redde

Når NRK er på besøk, står den ene gjenværende kuen og beiter sammen med den lille kalven sin.

Kalven får for øyeblikket rundt halvparten av de mellom 25 og 30 literne med melk som kuen gir hver dag.

Kalven til Iryna og Nikolaj Tarasjev symboliserer håpet de har om en bedre framtid. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Men det er ikke alltid like fredelig som i dag.

Av og til kommer krigen nærmere, ikke minst når bombefly og helikoptre flyr lavt over området.

– Det er klart dyrene blir redde av dette, sier Iryna, som ikke bryr seg så mye om at vi hele tiden hører ganske kraftige drønn i det fjerne.

– Det er våre egne som skyter på de russiske styrkene, og det gjør meg glad, sier hun og ler.

Kuen til familien Tarasjev må leve med at det er stor militær aktivitet rundt den. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Mange nasjonaliteter

De forteller om at de før krigen hadde et fredelig og godt liv, og at det på den gaten de bodde i Velyka Novosilka bodde både grekere, jøder, tyskere i tillegg til ukrainere.

– Vi hadde aldri noen problemer oss imellom, sier hun.

– Jeg har aldri sett noe til de banderovtsi (ukrainske nasjonaliste) eller fasister som Putin sier Ukraina er full av.

Nå har de altså mistet alt på grunn det som den russiske presidenten kaller «en spesialoperasjon».

Frodig kjøkkenhage. Ekteparet Tarasjev dyrker foruten poteter blant annet rødbeter, agurker og løk Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Tilbake til Krymhalvøyen?

Men de gleder seg over at nettopp i dette området, har den ukrainske motoffensiven hatt fremgang og skjøvet fronten 10–20 kilometer mot sør.

– Vi merker at det er blitt mindre skyting her og at alle puster litt lettere, sier ekteparet mens de fyller en plastpose med poteter og andre grønnsaker de vil sende med oss som gave.

Ekteparet vet ikke om de orker å dra tilbake for å bygge opp sitt ødelagte hjem i Velyka Novosilka.

Tilbake til Krym? De fleste av de ukrainske grekerne bodde en gang på den nå russisk-okkuperte Krymhalvøyen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Foreløpig nøyer de seg med å overleve her i Komar, og sørge for at tørste soldater får fersk melk i sommervarmen.

– Jeg kunne egentlig tenke meg å flytte tilbake til Krym, hvor vi grekere opprinnelig bodde, sier Nikolaj Tarasjev og ler.

Vel vitende om at dette akkurat nå nok ligger litt fram i tid.