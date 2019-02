Graver massegraver for kuer etter enorm husdyrtragedie

Vannet i den australske delstaten Queensland er nå i ferd med å trekke seg tilbake etter hundreårsflommen som rammet delstaten tidligere i februar.

Rundt 200.000 kvadratkilometer, et område større enn halve Norge, sto på det meste under vann etter at det på sju dager regnet mer enn det vanligvis gjør på halvannet år.

Der vannmassene blir borte, avdekkes store gjørmedekkede områder med mengder av døde dyr.

Den australske lokalpolitikeren Robbie Katter har lagt ut en video på sin Facebook-side som viser titalls døde kuer som ligger tett i tett i et hjørne i en innhegning.

ONE corner in ONE paddock on ONE property! Publisert av Robbie Katter MP Søndag 10. februar 2019

Råtner i varmen

Etter at dte sluttet å regne har temperaturen i områdene steget til godt på 30-tallet.

Resultatet er at de døde dyrene råtner i varmen og blir en smittefare for både mennesker og dyrene som har overlevd.

Australias statsminister Scott Morrison var på befaring i de flomrammede områdene fredag og bar da tørkle foran munn og nese for å beskytte seg mot sykdom fra de råtnende dyreskrottene.

Ifølge delstatsminister Annastacia Palaszczuk kan de døde dyrene smitte med både nervesykdommen botulisme og bakteriesykdommen Q-feber.

Myndighetene har nå engasjert militære for å få hjelp til å fjerne de døde dyrene, skriver news.com.

Militæret hjelper nå til med å grave massegraver for å få bort de døde dyrene så fort som mulig.

Mange av dyrene som har overlevd flommen, som her ved Julia Creek i Queensland, er så svake at de må avlives. Foto: HANDOUT / AFP

Klarer ikke redde seg selv

Mange av kuene som overlevde flommen er i dårlig forfatning etter å ha stått i dagevis i dypt vann og gjørme.

Resultatet er at de blir stående apatiske på stedet og ikke klarer å skaffe seg mat, forteller Patrick Hick fra kvegranchen Argyle Station ved Julia Creek.

– De kunne gått 200 meter til grønt gress og vann, men de vil ikke. De har granatsjokk, sier Hick til ABC.

Mange av dyrkerne er så utmattet at rancherne ikke har annet valg enn å avlive dem. Noen steder har de vært nødt til å avlive så mange dyr at de har gått tomme for kuler, skriver news.com.

– Har ikke sett én kenguru

I tillegg til den halve millionen kuer som er døde, fryktes det at store deler av dyrelivet i regionen er utradert.

Kvegoppdretter Harry Batt sier til AAP at han har mistet 70 prosent av buskapen på sin 210 kvadratkilometer store ranch.

Det som sjokkerer ham mest er likevel det totale fraværet av alt dyreliv på ranchen.

– Det er blitt utryddet. Jeg har fløyet rundt i helikopter i et par dager og jeg har ikke sett én kenguru. De er døde alle sammen, sier Batt til news.com.

Kuene som har druknet begynner nå å råtne opp i sommervarmen i Nordøst-Australia Foto: HANDOUT / AFP

Frykter arter kan bli utryddet

Biolog Stephen Williams ved James Cook University sier at tapet av så mye av dyrelivet gjør det vanskeligere for økosystemet å komme seg på fote igjen.

– Et sunt landskap er summen av alt som lever der, alle insektene, alle fuglene, alle pattedyrene, sier Williams.

Han frykter at resultatet av oversvømmelsene kan bli at enkelte arter blir fullstendig utryddet.

Julia Creek-pungmusen var allerede før flommen regnet som truet og når vannet dekker hele områder er det ikke noe sted små dyr kan redde seg.

– De har ikke noe tilfluktssted, ikke noe sted å gjemme seg, så sannsynligvis blir hele bestanden i området utryddet, sier Williams.

Et bilde tatt fredag viser hvordan gjørmete vann (nederst på bildet) er i ferd med å dekke til deler av Great Barrier Reef. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Truer Great Barrier Reef

Samtidig kommer meldinger om at verdens største korallrev, Great Barrier Reef, nå trues av gjørmete vann som renner ut i havet etter flommen.

Revet, som strekker seg 2600 kilometer langs kysten av Queensland, er allerede truet av bleking og forurensing.

Det gjørmete vannet som elvene i Queensland nå fører ut i havet, inneholder nitrogen og insektmidler som kan skade revet, skriver ABC.

I tillegg til skadelig gift kan også gjørmen i seg selv skade ved at den legger seg over revet og hindrer sollyset som korallen trenger for å vokse.

– Hvis gjørmen blir liggende tar det ikke lang tid før systemene begynner å dø, sier Jane Waterhouse fra James Cook University til Channel Newsasia.