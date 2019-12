Etter krigen ble merkingen på graven fjernet, slik at den ikke skulle bli et samlingssted for nynazister.

Likevel har en eller flere ukjente personer åpnet den anonyme graven til den høytstående nazilederen Reinhard Heydrich, som er gravlagt sentralt i Berlin.

Politiet har startet etterforsking, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Dette er graven til Heydrich som ble åpnet av ukjente personer natt til torsdag. Merkingen på graven ble fjernet allerede etter krigen slik at den ikke skulle bli samlingssted for nynazister. Foto: Odd Andersen / AFP

Graven er åpnet tilsynelatende uten å røre levningene hans, opplyser politiet.

Polititalskvinne Heidi Vogt sier til Berlin-avisa B.Z. at en ansatt ved gravlunden Invalidenfriedhof forrige torsdag oppdaget at SS-lederen Reinhard Heydrichs grav hadde blitt åpnet.

– Noen hadde gravd i løpet av natten, sa politiet til nyhetsbyrået AFP.

Politiet sier til B.Z. at de ikke har noen mistenkte i saken.

Planla Holocaust

Heydrich var en høytstående offiser som var involvert i planleggingen av holocaust.

De første tyske konsentrasjonsleirene ble opprettet av Heydrich sammen med Hermann Göring og Heinrich Himmler, skriver Store norske leksikon.

Heydrich spilte en sentral rolle i å planlegge den systematiske utryddingen av jøder.

Reinhard Heydrich var sentral i planleggingen av Holocaust. Han var med å opprette de første konsentrasjonsleirene. Foto: Bundesarchiv

Heydrich sluttet seg til nasjonalsosialistene og SS i 1931 og ble i 1933 sjef for det hemmelige politiet i Bayern.

Ledet Gestapo

I 1934 ble Heydrich den egentlige lederen av Gestapo, og i 1936 leder av Sicherheitspolizei, som Gestapo var en del av.

Han bygde ut disse institusjonene til fryktede terrororganer. I 1939 ble Heydrich sjef for Reichsicherheitshauptamt.

I 1941 etterfulgte Heydrich Konstantin von Neurath som riksprotektor i Böhmen og Mähren (Böhmen-Mähren-protektoratet)

Fløy Messerschmitt i Norge

Reinhard Heydrich deltok som jagerflyver i Norge i 1940, og var en tid stasjonert i Kristiansand under andre verdenskrig.

13. mai 1940 veltet Heydrich med et Messerschmitt-fly under start i Stavanger. Han hadde gitt gass for tidlig. Heydrich måtte hjelpes ut av vraket med skadet venstrearm, og flyet måtte skrotes.

Sjef for det tyske sikkerhetspolitiet Heinrich Himmler (til venstre) og hans medhjelper Reinhard Heydrich fotografert i Wien i september 1938. Foto: AP

I september 1941 reiste han igjen til Norge etter invitasjon av Josef Terboven. I løpet av et tre dagers besøk inspiserte Heydrich fangene på Grini og den tyske æreskirkegården på Ekeberg.

Les også: Hundrevis samlet på nazifestival i Tyskland

Mange kallenavn

Reinhard Heydrich var blond og etter manges mening typisk arisk.

Det gav seg utslag i noen av de mange kallenavnene som ble klisteret på ham. Noen kalte ham «Det blonde udyret», andre «Den blonde Moses».

Han ble også kalt «Der Henker» som betyr «Bøddelen» på tysk. Andre brukte beskrivelsen «Slakteren fra Praha».

Adolf Hitler skal ha beundret Heydrich, Hitler skal ofte ha kalt ham «Mannen med jernhjertet». Det kommer fram i biografien «Heydrich: Onskapens Ansikt», skrevet av Mario Dederichs.

Drept av tsjekkiske motstandsfolk

27. mai 1942 utførte tsjekkoslovakiske partisaner, trent i Storbritannia, et attentat mot Heydrich.

De la seg i bakhold på et sted i Praha-forstaden Liben hvor Heydrichs bil måtte sakke ned farten. En motstandsmann kastet en antitank-granat mot bilen. Heydrich ble såret og døde noen dager etter.

Attentatmennene ble senere funnet i krypten i Karl-Borromäus-kirken i Praha, hvor de begikk selvmord for å unngå å bli tatt levende av Gestapo.

Nazistene tok en grusom hevn for Heydrichs død ved å rasere den tsjekkiske byen Lidice, hvor alle innbyggerne ble enten drept eller sendt i konsentrasjonsleir.