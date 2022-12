Tidligere president Donald Trump var delaktig i sammensvergelsen for å forsøke å gjøre om på valgresultatet. Han forhindret ikke at støttespillerne hans angrep kongressbygningen, er konklusjonen i rapporten om stormingen av Kongress-bygningen for snart to år siden.

Gjennom 18 måneder har granskerne intervjuet nærmere 1200 personer, gått gjennom over én million dokumenter og innkalt over 100 vitner til utspørring.

Støttespillere av USAs ekspresident Donald Trump stormet Kongressen i Washington 6. januar 2021. Komiteen som har gransket angrepet, la torsdag fram sin endelige rapport. Foto: John Minchillo / AP

Komitéen, som har gått gjennom det dramatiske angrepet så USAs demokrati 6. januar 2021, konkluderte mandag med at tidligere president Donald Trump har et klart ansvar.

Komitéen anbefalte USAs justisdepartement å tiltale og straffeforfølge Donald Trump.

Komiteen er tydelig:

USA skal ikke glemme hva som skjedde 6. januar 2021.

De ansvarlige skal ikke gå fri.

Det amerikanske demokratiet skal bestå.

Det har vært hovedmotivasjonen til 6. januar-komitéen, som nå har lagt fram hele sitt grundige arbeid:

Storskjerm med Trump og Grad Raffensperger fra delstaten Georgia, da 6. januarkomiteen la fram sine konklusjoner mandag. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– Å stemme i USA er en handling basert på tillit og håp, sa styreleder i komiteen Bennie Thompson.

– De som taper aksepterer resultatet og følger loven. Tilliten til dette systemet er grunnlaget for USAs demokrati. Hvis den tilliten er ødelagt, er også demokratiet vårt ødelagt. Donald Trump ødela den tilliten, sa Thompson.

Fakta om 6. januar-komiteen Ekspandér faktaboks opprettet 1. juli 2021 for å granske angrepet på Kongressen

komite i Representantenes hus med sju demokrater og to republikanere

komiteens medlemmer mener Trump bør siktes for å ha oppildnet til opprør, for å ha hindret offentlig saksgang, og for falsk forklaring og bedrageri rettet mot den amerikanske staten.

over 1000 vitner er intervjuet, over en million dokumenter er gjennomgått

flere av Trumps medarbeidere samarbeidet, andre ikke.

Trumps rådgiver Steve Bannon ble dømt til fengsel fordi han nektet å forklare seg. Også rådgiver Peter Navarro er tiltalt for ikke å samarbeide med kongressen.

komiteen i Representantenes hus har ikke fullmakt til å beslutte at det skal reises straffesak, men kan sende anbefaling til justisdepartementet.

komiteen oppløses trolig når ny kongress tiltrer i januar 2023. Kilde: january6th.house.gov

Fikk beskjed av indre krets

Flere enn 900 personer har blitt siktet for å ha deltatt i stormingen av Capitol 6. januar 2021.

Nå vil komiteen også stille de ansvarlige til ansvar. Altså Donald Trump.

Den endelige rapporten om hva som skjedde før og under stormingen av kongressen, inneholder lange intervjuer med flere i Trumps nærmeste krets.

Flere av dem sier at de fortalte presidenten at det ikke hadde vært omfattende valgfusk. Ifølge rapporten fikk Trump høre dette blant annet fra rådgiverne Hope Hicks og Kellyanne Conway, og sin egen justisminister William Barr.