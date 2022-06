Granskingskomiteen skulle ha en to uker lang pause fra høringene, men i går kom beskjeden om en uventet tilleggshøring i dag.

Ifølge komiteen skal de presentere «nylig anskaffede bevis og vitneforklaringer».

Cassidy Hutchinson (25) var assistenten til Mark Meadows, Donald Trumps stabssjef. Som assistenten hans var hun vitne til mange vitkige hendelser rundt stormingen av Kongressen, 6. januar. De siste ti dagene skal hun ha kommet til komiteen med ny informasjon, ifølge CNN.

Dette er første gang man ikke vet hva som kommer frem på forhånd i høringene, noe som har bidratt til spenningen rundt møtet.

I høringen kom det fram at flere Trump-tilhengere møtte opp bevæpnet til stormingen av Kongressen med pistoler, men også halvautomatiske rifler.

Giuliani: –Noe storslagent skal skje, 6. januar.

Cassidy Hutchinson åpnet høringen med å fortelle om et møte Trumps juridiske rådgiver Rudy Giuliani hadde med sjefen hennes, 2. januar. Fire dager før stormingen av kongressen.

Etter møtet fulgte hun Giuliani til bilen.

– Han var oppstemt og sa: Cassidy, er du spent på 6. januar. Det kommer til å bli en stor dag.

Hutchinson sa hun spurte Guiliani hva han mente.

– Vi skal til kongresse. Det blir storslagent, svarte Giuliani, ifølge kvinnen.

Hun gikk tilbake til vestfløyen i Det hvite hus og spurte sjefen sin Mark Meadows hva det var som skulle skje 6. januar.

– Skal vi til kongressen?, spurte hun

– Det er mye som skjer, Cassidy. Ting kan bli veldig ille på 6. januar, svarte Meadows, ifølge Hutchinson.

Hun fortalte videre at hun hørte de militante gruppene Oath Keepers og Proud Boys nevnt i møter i Det hvite hus de neste dagene.

Beslagla telefon

I natt kom også nyheten om at politiet har beslaglagt mobiltelefonen til John Eastman, en av advokatene til Trump.

Cassidy Hutchinson har tidligere forklart seg privat, og videoer av denne forklaringen er blitt vist i høringer.

Hun har tidligere informert granskingskomiteen at hun var tilstede da Trump reagert anerkjennende på demonstrantenes rop om å «henge Mike Pence».

Mike Pence var visepresidenten til Donald Trump.

Ifølge komiteen var livet til Pence i fare under stormingen av Kongressen.

Hutchinson har også vitnet at flere republikanske senatorer, deriblant Matt Gaetz, har bedt om benåding etter å ha prøvd å hjelpe Donald Trump med å oppheve resultatet av presidentvalget.

6. januar-komiteen undersøker «faktaene, omstendighetene og årsakene til terrorangrepet 6. januar 2021» heter det i resolusjonen som legger retningslinjene for høringene.

Utvalget kan ikke selv straffeforfølge noen, men kan komme med anbefalinger til justisdepartementet.

Det som kommer fram i høringene er dermed ikke juridisk bindende.

Dokumentar sentral i høringene

Granskingskomiteen har også mottatt videoer fra dokumentarfilmskaperen, Alex Holder, som var tett på Donald Trump under og etter presidentvalget i 2020.

Dokumentaren kommer ut i sommer, og har blitt en viktig del av høringene. Alex Holder har videoklipp som ikke enda er offentlig, og som har blitt omtalt som «nøkkelinformasjon» i høringene.

Så langt i høringene har det blitt avslørt at Donald Trump var klar over at han hadde tapt valget. Likevel la han press på visepresidenten sin og justisdepartementet for å prøve å oppheve valgresultatet der demokraten Joe Biden vant.

Høringene skjer på Capitol Hill, og er ledet av demokraten Bennie Thompson.

Komiteen inkluderer både republikanske og demokratiske politikere.

Han har tidligere kalt stormingen et «kuppforsøk».