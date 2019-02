Granskere: Kina hacket norsk selskap

Hackere som jobber på vegne av kinesisk etterretning skal stå bak, ifølge granskere fra selskapet Recorded Future.

De skriver om angrepet på sine nettsider, og mener det er en del av en stort dataangrep fra Kinas sikkerhetsdepartement i desember. Formålet skal ha vært å stjele informasjon hos kundene til selskapet.

Vismas sikkerhetssjef Espen Johansen opplyser i en pressemelding at selskapets kundedata ikke ble kompromittert.

Ifølge Reuters beskriver en representant for selskapets ledelse angrepet som «potensielt katastrofalt».

Kinesiske myndigheter har ikke besvart nyhetsbyråets henvendelser om saken, men har gjentatte ganger avvist enhver deltakelse i dataspionasje.

PST bekrefter overfor E24 at saken er under etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at de også har bistått i saken.