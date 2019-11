Gransker Apples kredittkort etter anklager om sexisme

Det begynte med denne meldingen på Twitter:

«Apple Card er et jævla sexistisk program. Kona mi og jeg lignes sammen, vi bor i en stat med community property (en stat hvor lovene sier at alt som kjøpes i løpet av ekteskapet, eies 50/50 av ektefellene, journ.anm.) og har vært gift lenge. Likevel mener Apples algoritmer at jeg fortjener 20 ganger så høy kredittgrense som henne.»

Tweeten kom fra den danske programmereren David Heinemeier Hansson før helgen, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Kona har høyere rating og tjener mer, men fikk lavere kredittgrense»

I de påfølgende dagene har det strømmet på med nye eksempler på folk som har opplevd det samme.

«Vi hadde samme erfaring. Kona mi har høyere kredittrating enn meg. Likevel fikk jeg den maksimale kredittgrensen, til lavest mulig rente, mens hun fikk halvparten av min kredittgrense og med en høyere rente,» skriver en.

«Kona har langt høyere kredittrating enn meg, hun tjener mer enn meg, men hun fikk en kredittgrense som var en tredel av min. Vi tullet med at Apple kanskje er sexistisk. Nå virker det ikke som det bare er en spøk. Helt på trynet,» skriver en annen.

I rekken av de mange som har hatt lignende erfaring med Apple Card, er Steve Wozniak. Han grunnla Apple sammen med Steve Jobs i 1976, før han forlot selskapet om lag ti år senere.

I et svar på Hanssons tweet forteller Wozniak at han fikk ti ganger så høy kredittgrense som kona, til tross for at de har felles kontoer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Undersøker om loven er brutt

Nå har myndighetene i New York besluttet å granske saken, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

– Vi skal undersøke om New Yorks lover mot diskriminering er blitt brutt, og sikre at alle forbrukere blir behandlet likt, uavhengig av kjønn, sier en talsperson for Linda Lacewell, som leder arbeidet i New York Department of Financial Services.

– Enhver algoritme som fører til diskriminering, enten det er med vilje eller ikke, er et brudd på lovverket.

En av etterforskerne har gått ut og takket David Heinemeier Hansson for at han gjorde myndighetene oppmerksom på praksisen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Avviser anklagene

Apple lanserte kredittkortet i mars i år, og det utstedes av den New York-baserte banken Goldman Sachs.

Talsperson for Goldman, Andrew Williams, avviser anklagene om kjønnsdiskriminering.

– Kredittsøknadene avgjøres av kundenes kredittverdighet og ikke av faktorer som kjønn, rase, alder eller seksuell orientering, sier han.