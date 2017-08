Grace Mugabe fikk forlate Sør-Afrika

Gabriella Engels stilte denne uken opp på pressekonferanse med plaster i panna. Foto: SIPHIWE SIBEKO / Reuters

Zimbabwes førstedame fikk ikke forlate Sør-Afrika denne uken etter at hun ikke møtte i retten på tirsdag der hun var anklaget for å ha overfalt den 20 år gamle modellen Gabriella Engels på et hotell i Johannesburg forrige helg.

Varsler anke

Først ønsket ikke myndighetene å blande seg inn i saken, siden reisen var privat, men til slutt ba de om at presidentfruen skulle få diplomatisk immunitet i saken, noe sørafrikanske myndigheter i dag valgte å gi henne. Noen timer senere var hun ute av landet.

Advokatene til Gabriella Engels har tidligere uttalt at de vurderer å anke dersom Mugabe innvilges immunitet. De mener det er en fare for politisk innblanding i saken, og sier at diplomatisk immunitet ikke kan brukes i saker som omfatter alvorlige forbrytelser.

Innreiseforbud

Det av ministeren for internasjonale forhold, Maite Nkoana-Mashabane som tok avgjørelsen om å gi Mugabe muligheten til å reise hjem før saken mot henne var avgjort i rettssystemet.

Grace Mugabe er opprinnelig fra Sør-Afrika og er i likhet med sin mann, diktator Robert Mugabe, nektet innreise i USA og EU på grunn av de gjentatte menneskerettighetsbruddene regimet i Zimbabwe har stått bak.