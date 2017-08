Göteborg-politimann: – Samfunnet har mislyktes i denne bydelen

Onsdag kveld viste SVT programmet «Uppdrag granskning», som har undersøkt gjengvolden i Göteborgs forsteder.

Det viser seg at bare fem av 30 gjengmord er oppklart fra 2012 til 2017.

Det er Biskopsgården på Hisingen i Göteborg som er det verste problemområdet. Her bor det 29 000 innbyggere, de fleste er født utenfor Sverige eller har foreldre som er født i et annet land.

I denne bydelen har 20 unge menn tilsammen utført over 350 lovbrudd, ifølge «Uppdrag granskning». Volden og kriminaliteten utført av gjengene har plaget bydelen i årevis.

– Samfunnet har mislyktes her i denne bydelen, uten tvil, sier Even Magnusson, som er politikommissær i Göteborg.

Politiet: – Hjelp oss, hjelp oss

Tidligere i sommer avholdt politiet en pressekonferanse i Göteborg der de ba om hjelp for å hindre at utviklingen kommer ut av kontroll i flere forsteder.

– Hjelp oss, hjelp oss, uttalte rikspolitisjef Dan Eliasson dengang – en uttalelse som er blitt spilt om igjen og om igjen i svenske medier.

Rikspolitisjefen ville ha hjelp fra kommuner i området og andre involverte til å gripe inn i den negative kriminalitetsutviklingen.

Han kunne også fortelle at åtte nye områder var lagt til listen over «særkilt utsatte områder» i Sverige.

23 utsatte områder

Økningen i antall utsatt områder fra 15 til 23 førte til ytterligere fokus på Sveriges andel av innvandrere. Det er et tall som fortsatt er omstridt og gjenstand for pågående debatt i vårt naboland. Debatten raser også her i Norge i innspurten av valgkampen.

Den norske Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte Rinkeby i Stockholm for to dager siden. Angivelig for å se på forholdene i en av nabolandets mest utskjelte innvandrerområder.

Frp har selv brukt forstaden som et skrekkeksempel i innvandrerdebatten en rekke ganger.

Gransket gjengene

«Uppdrag granskning»-redaksjonen kunne vise at en kjerne på 20 unge menn er involvert i konfliktene i Biskopsgården i Göteborg. Den eldste er 29 år og den yngste bare 18. De fleste er født på 1990-tallet. Alle utenom én har en eller to foreldre født i et annet land. 19 av 20 er født i Sverige, skriver SVT.

Ifølge «Uppdrag granskning» kommer det også fram i offentlige rapporter at det er omfattende misbruksproblematikk hos gjengmedlemmene. Videre beskrives mishandling av klassekamerater, skulk, tyveri og trusler mot lærere.

Amatørskap

– Mange institusjoner sier de samarbeider for å hjelpe ungdommer som har kommet skjevt ut i disse bydelene. Problemet er at samarbeidet ofte arter seg som et amatørskap og ikke har tilstrekkelig innhold, sier professor Per-Olof Wikström i SVT-programmet.

Han er professor i kriminologi ved universitetet i Cambridge.