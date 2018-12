Gore om Trump-administrasjonen: Det må være en egen Tinder for bedragere

Gore var Bill Clintons visepresident (1993-2001), og har siden vært verdens mest bereiste miljøaktivist. Han ble i 2007 tildelt Nobels fredspris sammen med FNs klimapanel, og vant Oscar samme år med dokumentarfilmen «En ubehagelig sannhet».

Til NRK sier Gore nå at han velger å være optimist.

– Vi har alle løsningene på klimakrisen tilgjengelig. Det vi ikke har, er politikken som må til for å implementere løsningene kjapt. Men vi gjør framskritt, og jeg er optimist fordi jeg tror vi snart får en stor endring i opinionen, sier Al Gore i programmet Torp.

– Ser du ledere i verden i dag som kan gjennomføre denne endringen fort?

– Vi ser slike ledere blant investorer og i mange deler av forretningslivet. Vi ser det blant ordførere og guvernører, for eksempel i California. Hvis California var et land, ville det vært verdens femte største økonomi. De har forpliktet seg til nullutslipp innen 2045. Delstaten Washington forpliktet seg til det samme i går. Colorado er klar til å gjøre det samme.

Gore var hovedtaler under Nobels fredsprisforum tirsdag. Han fikk stående applaus etter talen «Hvordan løse klimakrisen?». Han tror næringslivet vil føre an i det grønne skiftet.

Klimafornekternes globale frontfigur

TIDLIGERE VISEPRESIDENT: Al Gore var Bill Clintons visepresident i årene 1993-2001. Foto: NRK

Men den øverste lederen i USA har Gore liten tillit til.

– Donald J. Trump har blitt klimafornekternes globale frontfigur. Det er vanskelig for meg å snakke om det som amerikaner. For når et nytt raserianfall kommer, noe det gjør flere ganger daglig, må jeg laste ned eksisterende raseri for å få plass til det nye.

Gore mener Trump har omgitt seg med folk som deler hans syn, og verre syn.

– Det må være en egen Tinder for bedragere hvor de finner hverandre, for det er litt av en samling av sånne i regjeringen og Det hvite hus. De avfeier vitenskapelige bevis.

Sammenlignes med tobakksindustrien

Gore nevner ikke navn, men hevder store klimaforurensere forleder befolkningen.

– Du vet kanskje at det fins en gruppe av store karbonforurensere som bokstavelig talt har brukt malen tobakksselskapene brukte for mange tiår siden, til å villede folk med hensikt. Da sannheten om sigarettens virkning når det gjelder lungekreft og andre sykdommer ble bevist, lot de skuespillere spille leger for å betrygge.

– Det foregår vel ikke noe sånt i dag?

– Jo, så absolutt. Det fins folk som kanskje har en grad i pediatri, som presenteres som forskere. Grunnen til at de har så stor påvirkningskraft på opinionen, er at de løftes frem av de store miljøsynderne, sier Gore.

HELE INTERVJUET: Se Ole Torps intervju med Al Gore der den tidligere visepresidenten forteller om familiegården, bakgrunnen for miljøengasjementet og beskrivelsen som bulldog. Du trenger javascript for å se video. HELE INTERVJUET: Se Ole Torps intervju med Al Gore der den tidligere visepresidenten forteller om familiegården, bakgrunnen for miljøengasjementet og beskrivelsen som bulldog.

Gore sier han forsøkte å overbevise Trump om å holde seg til Parisavtalen uten å lykkes. Håpet hans nå er en ny president i 2020.

Til tross for striden med USAs øverste ledelse, ser Gore mye som går rett vei. Han mener utviklingen av fornybar energi er lysere enn mange våget håpe på.

– For ti år siden våget få å håpe på at sol- og vindkraft ville synke så fort i pris som den har gjort. I mange områder av verden er det den billigste formen for elektrisitet. I India, Kina, Afrika ... I sørvestlige deler av USA. Snart gjelder det nesten overalt.

– Endringene skjer raskt

Gore viser til en studie fra kullstaten Indiana.

– Der har det største e-verket publisert en studie som viser at det beste for å få billig strøm er å legge ned kullkraftverkene så fort som mulig, og gå over til vind- og solkraft. Det største e- verket i Minnesota valgte i forrige uke å gå over til fornybar energi, sier Gore, som mener slike endringer kan skjer fort.

– Men vi trenger politikk, for dagens politikk tvinger skattebetalere i hele verden til å subsidiere forbruk av fossilt brennstoff som øker problemet.