Gorbatsjov: – Verden i kolossal fare

– Så lenge masseødeleggelsesvåpen finnes, og særlig atomvåpen, er faren kolossal.

88 år gamle Mikhail Gorbatsjov svarer på spørsmål om hvordan han ser på dagens situasjon mellom Russland og vesten i et intervju med BBC.

Han mener faren for konfrontasjon er stor og at atomvåpen må forbys:

– For å redde oss selv og planeten vår, sier han i intervjuet med BBC.

Han sier at faren for konfrontasjon er der så lenge det finnes masseødeleggelsesvåpen. Han oppfordrer alle land i verden til å erklære at alle atomvåpen skal ødelegges.

Under hans tid ved makten undertegnet Sovjetunionen flere viktige nedrustningsavtaler med USA. En av disse var INF-avtalen om mellomdistanseraketter.

Både USA og Russland trakk seg fra denne avtalen tidligere i år. Gorbatsjov oppfordrer Donald Trump og Vladimir Putin til å gå i forhandlinger igjen for å redusere risikoen for krig.

USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov undertegner nedrustningsavtalen INF 8. desember 1987. Foto: Str Old / Reuters

Maktskifte i Russland kan bli vanskelig

I oktober ga Gorbatsjov ut boka «Hva som står på spill. Framtida i en globalisert verden». Han har tidligere kritisert Putin for å bygge ned demokratiet i Russland.

Det er femten år siden dette bildet ble tatt, da Gorbatsjov og Putin møttes på en konferanse i Tyskland. Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / Reuters

I utdrag fra boka gjengitt i Moscow Times, skriver Gorbatsjov at Putin arvet et land i kaos og at det ikke var noen ferdig oppskrift på demokrati han kunne følge i en så katastrofal situasjon.

– Han måtte opptre autoritært. Jeg støtter ham hvis det har vært gjort for å skape et sterkt og moderne demokrati seinere, skriver Gorbatsjov.

Den tidligere sovjetlederen advarer mot at faren for et framtidige maktskifter i Russland ikke skal skje på en ordnet måte. Han skriver at det avhenger av sterke politiske institusjoner og at folk har tillit til dem.

Tenker på at han er mislikt

Gorbatsjov ledet Sovjetunionen da Berlinmuren falt for 30 år siden og den kalde krigen tok slutt. Både i Øst-Tyskland og andre østeuropeiske land kollapset kommunistregimene uten at Sovjetunionen grep inn militært.

Han sier til Reuters at han fortsatt tenker på at han er mislikt av mange russere fordi de ser på ham som mannen som forårsaket Sovjetunionens sammenbrudd – som ble fulgt av en dyp økonomisk krise.

Gorbatsjov er sjelden å se i offentligheten lenger, men i november i fjor var han på kino i Moskva for å se en film som var laget over hans liv.

Mikhail Gorbatsjov taler til publikum i forbindelse med lanseringen av dokumentarfilmen Meeting Gorbatsjov i Moskva i november i fjor. Foto: TATYANA MAKEYEVA

Vil ha anerkjennelse

Når han tenker tilbake på Berlinmurens fall for tretti år siden og deretter Tyskland samling, sier Gorbatsjov at det langt på vei var hans fortjeneste at det skjedde i så ordnede former som det tross alt gjorde.

– Vi kunne ikke tillate blodsutgytelser som følge av en sak av slik betydning for Tyskland, Europa og for hele verden. Så vi erklærte at vi ikke ville gripe inn, forteller Gorbatsjov.

Han forteller at det var en ekstremt komplisert prosess og at historien den gang beveget seg i en utrolig fart.

– Vi hadde 300.000 sovjetsoldater i Øst-Tyskland (DDR). De fikk ordre om å holde seg i brakkene. Jeg synes at jeg fortjener ros for det, sier den tidligere sovjetlederen.

Østtyskere møter vesttyskere 22 desember 1989 da det ble mulig å komme seg over muren ved Brandenburger Tor. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

– Ikke nye murer

I intervjuet med Reuters advarer Gorbatsjov mot å bygge nye grenser i Europa, enten de er fysiske som Berlinmuren, eller mentale.

– Enhver mur er et forsøk på å isolere oss fra verdens reelle problemer uten å forsøke å løse dem, sier Gorbatsjov.

Men Sovjetunionens siste president sier at han ikke tror det er noen fare for en ny «kald krig» fordi det ikke lenger er noen ideologisk kamp mellom Russland og Vesten.

– Det er økonomiske forbindelser, kommunikasjon og kulturutveksling, så jeg er overbevist om at vi kan unngå en «kald krig», sier han.

Gorbatsjov ledet Sovjetunionen fra 1985 til 1991, Han bor fortsatt i Russland, men tilbringer også noe av sin tid i en fritidsbolig han har i Tyskland.