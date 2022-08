Gorbatsjov er død – han endret verdenshistorien, men ble aldri populær hjemme

Gorbatsjov døde på sykehus i Moskva etter lang tids sykeleie.

Den nye generalsekretæren for Sovjetunionens kommunistparti reiste på sitt første offisielle besøk til daværende Leningrad våren 1985.

Det ble raskt klart at en ny type leder hadde kommet til makten.

Mikhail Gorbatsjov likte å stanse bilkortesjen og gå ut og snakke med folk.

Det hadde de gamle og syke lederne før ham ikke gjort.

IKKE SETT FØR: En ny leder og en ny stil. Gorgatsjov likte å snakke med vanlige folk og høre deres mening.

– Vi skal bedre folks levestandard, lovet den nye lederen.

– Hold deg nær folk flest, så glemmer vi deg ikke, ropte en av tilhørerne.

– Jeg kan da ikke komme enda nærmere enn jeg er nå, parerte Gorbatsjov.

Ville ha endring, ikke revolusjon

Gorbatsjov lanserte begrepene perestroika og glasnost, fornyelse og åpenhet.

Han hadde arvet et enormt land der mesteparten av ressursene hadde gått til å bygge opp de militære styrkene, mens det i resten av samfunnet var stor mangel på forbruksvarer.

MANGEL PÅ DET MESTE: Folk sto i lange køer for å få kjøpt melk de siste årene som Sovjetunionen eksisterte. Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

Gorbatsjov ville reformere det tungrodde kommunistsystemet, gjøre det mer effektivt for å møte folks behov.

Men det var aldri hans mening å avskaffe kommunismen.

Tsjernobyl var avslørende

Et år etter at Gorbatsjov kom til makten, ekspoderte en reaktor ved atomkraftverket Tsjernobyl.

HANDLINGSLAMMET: Det tok lang tid før de katastrofale nyhetene fra eksplosjonen i atomreaktoren i Tsjernobyl nådde ledelsen i Moskva. Ingen ville overbringe dårlige nyheter, og systemet viste hvor dårlig det var til å håndtere kriser. Foto: STR / AP

Ulykken viste en hel verden hvor ineffektivt kommunistsystemet handlet i forbindelse med katastrofen, og Gorbatsjovs stilling ble svekket.

I det kommunistiske diktaturet var alle redde for å formidle dårlige nyheter til ledelsen, det kunne få alvorlige følger for egen karriere.

Derfor tok det altfor lang tid før landets øverste leder fikk en klar oppfatning av hva som hadde skjedd.

Penger fra forsvar til sivile

For generalsekretæren var det viktig å inngå nedrustningsavtaler med Vesten, fordi det ville frigjøre ressurser som kunne brukes på sivile formål.

REELL NEDRUSTNING: Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan undertegner avtalen om mellomdistanseraketter i Washington D.C. i 1987. Foto: Str Old / Reuters

Gorbatsjov tok flere initiativ til nedrustning, og forholdet til USA og Vesten ble betydelig forbedret under hans styre.

Den første viktige avtalen som Gorbatsjov og USAs president Ronald Reagan forhandlet fram, var avtalen om å forby mellomdistanseraketter.

Krav om løsrivelse

Større frihet og åpenhet gjorde at mange av landene som utgjorde Sovjetunionen begynte å kreve løsrivelse og selvstendighet.

MURENS FALL: Innbyggerne i det kommunistiske Øst-Tyskland klatrer over muren mellom mellom øst og vest i Berlin i november 1989. Foto: Stringer . / Reuters

Sovjeternes grep om Øst-Europa ble også svekket, og mange ville bort fra kommunismens paraply så raskt som mulig.

Da muren mellom Øst- og Vest-Tyskland overraskende falt i november 1989, var det klart at den sovjetiske lederen ikke ville bruke makt for å fortsette å holde kontrollen over landene.

Det forhindret høyst sannsynlig at svært mange menneskeliv gikk tapt.

Kupp mot reformatoren



Men i det sovjetiske kommunistpartiet var det sterke krefter som mente at landets leder gikk alt for langt i å liberalisere systemet.

KUPPMAKERE: De kalte seg komiteen for unntakstilstanden og var ledende konservative medlemmer av kommunistpartiet. Foto: VITALY ARMAND / Afp

I august 1991 var Gorbatsjov på et feriested ved Svartehavet da konservative medlemmer av kommunistpartiet forsøkte å ta makten gjennom et kupp.

De satte generalsekretæren i husarrest og sendte stridsvogner ut i gatene.

Det berømte bildet der den russiske presidenten Boris Jeltsin står på en stridsvogn utenfor parlamentet i Moskva og krever at kuppmakerne må sette fri den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov som satt i husarrest på et feriested ved Svartehavet. Foto: Ap

Men den folkevalgte presidenten i den russiske delrepublikken, Boris Jeltsin, stilte seg opp på en av stridsvognene ved parlamentet og krevde at den sovjetiske lederen skulle settes fri.

Etter tre dager ble det slik, og en nokså redusert Gorbatsjov kom tilbake til hovedstaden.

Nå var det Jeltsin som hadde tatt initiativet, og i løpet av høsten ble det klart at Sovjetunionen var i ferd med å gå i oppløsning.

ETTER KUPPFORSØKET: Etter tre dager i husarrest kom Gorbatsjov og familien tilbake til Moskva fra feriestedet ved Svartehavet. Hans politiske liv ble aldri samme igjen. Foto: Ap

1. juledag 1991 trakk Gorbatsjov seg som leder for Sovjetunionen, et land som ikke lenger eksisterte.

Populær ute, ikke hjemme

Gorbatsjov fikk Nobels fredspris i 1990 for sitt arbeid for nedrustning og for avgjørelsen om ikke å bruke våpenmakt mot befolkningen i Øst-Europa.

POPULÆR NOEN STEDER: Gorbatsjov i Oslo i forbindelse med tildelingen av Nobels fredspris i 1990. Foto: Alexander Zemlianichencko / AP

Etter 1991 forsøkte han flere ganger å danne politiske partier, men russerne var tindrende klare på at de ikke ville ha den tidligere kommunistlederen tilbake i politikken.

Gorbatsjov skrev flere bøker og var en populær gjest i vesteuropeiske land og i USA.

Mikhail Gorbatsjov og hans datter Irina i Royal Albert Hall i London der den tidligere sovjetlederen ble hyllet for sin politiske innsats. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Men svært mange tidligere sovjetborgere ga ham skylda for at Sovjetunionen gikk i oppløsning, og for alle de kaotiske og turbulente årene på 1990-tallet.

Kritiserte Putin

De senere årene holdt Gorbatsjov seg i stor grad i bakgrunnen.

Men på sin 85-årsdag gikk han ganske langt i å kritsere den russiske presidenten Vladimir Putin.

IKKE GODE VENNER: Et av få bilder der Mikhail Gorbatsjov og Vladimir Putin er sammen. Foto: HERIBERT PROEPPER / Ap

– Det er veldig urovekkende det som skjer i verden, og situasjonen i Russland er veldig vanskelig. Alt henger sammen, sa den tidligere statslederen.

Han hevdet at dagens russiske modell ikke fungerer, hverken politisk eller økonomisk.

Da Sovjetunionen ble oppløst, regnet Gorbatsjov med at Vesten og USA skulle hjelpe Russland med å komme på beina, men han ble skuffet.

HADDE MENINGER: Mikhail Gorbatsjov under lanseringen av en av sine bøker for noen år siden. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

– Vesten opptrådte i stedet «triumferende», og dette preget forholdet mellom Russland og vesten i alle år, sa Gorbatsjov.

Han mente at verden hadde vært et langt tryggere sted hvis Vesten hadde opptrådt klokere.