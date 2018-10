Torsdag sendte administrerende direktør i Google, Sundar Pichai, en e-post til de ansatte hvor han innrømmer at firmaet har et «problem» når det kommer til seksuell trakassering, skriver CNBC.

Den amerikanske TV-kanalen har fått tilgang til e-posten som ble sendt av Google-sjef Pichai etter at The New York Times publiserte en større sak om flere tilfeller av seksuell trakassering i selskapet.

Artikkelen beskriver hvordan flere Google-ledere, deriblant Android-grunnlegger Andy Rubin skal ha blitt tilbudt enorme summer for å forlate selskapet.

Ifølge avisen skal Rubin ha blitt tilbudt 90 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 750 millioner kroner for å holde tett om anklagene.

En talsperson for Rubin, benekter at seksuell trakassering skal ha funnet sted, og sier at Android-grunnleggeren forlot selskapet av egen fri vilje.

Benekter påstander om sluttpakker

Google-sjefen bekrefter at så mange som 48 personer ha blitt sparket etter anklager om seksuell trakassering i løpet av de siste to årene. 13 av disse skal ha innehatt lederposisjoner.

– Ingen av disse personen har mottatt en sluttpakke, skriver Pichai i e-posten, som også er underskrevet av selskapets HR-direktør, Eileen Naughton.

Ifølge de to lederne har selskapet jobbet for å skape større åpenhet om slike anklager siden 2015. Stikk i strid med påstandene som fremsettes i The New York Times, mener de at varslere blir godt ivaretatt.

– Google er en arbeidsplass hvor du kan være trygg, og at det vil bli seriøse konsekvenser for den som oppfører seg upassende, skriver Pichai og Naughton i e-posten.

To andre ledere skal ha mottatt millionbeløp

Ifølge artikkelen i The New York Time skal Andy Rubin ha forlatt Google i 2014 etter at en ansatt anklaget han for upassende seksuell oppførsel.

Offentlig skal selskapet ha dekket over bakgrunnen for avskjedigelsen. I ettertid har Google investert store summer i Rubins prosjekter.

To andre ledere skal også ha mottatt et ukjent millionbeløp, til tross for at selskapet ikke var forpliktet til dette.

Avisen hevder at de har samlet informasjon fra rettsdokumenter i tillegg til å ha snakket med flere ansatte, hvorav noen som har vært direkte involvert i sakene.

– De fleste har bedt om anonymitet fordi de er bundet av taushetsplikt eller frykter straff for å snakke offentlig, skriver avisen.