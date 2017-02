Golfdiplomati for Japans Abe og USAs Trump

– Du blir bedre kjent med noen på golfbanen, enn over lunsj, sa Donald Trump nylig, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Japans statsminister Shinzo Abe er ankommet USA, der han skal møte president Donald Trump på toppmøte i Washington i dag.

Japans statsminister Shinzo Abe håper at toppmøtet med USAs president skal styrke forholdet mellom de to landene. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Etter en felles pressekonferanse skal de fly til Florida og bryne seg på hverandre på Trumps luksuriøse og private golfbane, som nå også kalles «Det hvite vinterhus».

– Jeg ønsker meg et toppmøte som sender signaler om at alliansen mellom Japan og USA vil bli styrket under president Trump, sier Abe.

Sikkerhet og handel er temaene som er viktige for Japan.

– En «statshemmelighet»

Begge statslederne har stor glede av å være på golfbanen, og det er usikkert hvem som vil gå seirende ut når de gir seg ut på den grønne matten i morgen, lørdag.

Det hører med til historien at det japanske selskapet er oppkjøpt av et kinesisk, men varene produseres fortsatt i Tokyo. Foto: Patrick Semansky / AP

Like før jul ble den kjente golfstjernen Tiger Woods imponert av Donald Trumps slagkraft, og sa at han hadde «uvanlig mye energi».

– Folk forstår ikke at han er så gammel, og kan slå så langt som han gjør. Han holder seg i ganske god form og i god helse, sa Woods.

Abes styrke på golfbanen er ifølge ham selv en «statshemmelighet».

Japansk media er spent på om Trump kommer til å ta i bruk gaven som Abe skal ha brukt sine egne penger på å gi ham etter valget i USA. Det er en gullfarget japansk Honma-golfkølle, verdt nesten 38.000 kroner.

Trump gjengjeldte gaven med å gi Abe en golfskjorte og flere andre golfprodukt.

Shinzo Abes styrke på golfbanen er ifølge ham selv en «statshemmelighet». Foto: KYODO / Reuters

Arbeidsplasser

Økonomiske tema som gjelder handel og valuta er viktige på toppmøtet etter at Trump vraket handelsavtalen TTP med Japan og ni andre land.

USAs president har blant annet uttalt at det japanske bilmarkedet er «urettferdig».

– Gitt denne situasjonen vil alles øyne se om statsminister Shinzo Abe kan finne en måte å etablere et positivt økonomisk forhold på toppmøtet, skriver den japanske avisa Yomiuri.

Abe kommer trolig til å foreslå prosjekter som kan gi flere hundre tusen amerikanere arbeid, for eksempel ved å skape hurtigtog-jernbaner.

Sikkerhetsavtalen med USA er svært viktig for Tokyo, selv om det lokalt på Okinawa er sterke motforestillinger mot at 54.000 soldater og annet militært personell har base sør i Japan. Stadige ulykker, som denne flystyrten utenfor Okinawa i desember er del av frustrasjonen. Foto: KYODO / Reuters

– Farlig

For Japan er det også viktig å underbygge sikkerhetsavtalen med USA.

– USA og Japan står overfor en uro i Asia som kanskje er den farligste globale sikkerhetssituasjonen vi har sett etter Den kalde krigen, sier Kenneth Weinstein og Arthur Herman på Hudson-Institute, til AFP.

De største sikkerhetsutfordringene er et uforutsigbart Nord-Korea, som med atomopprustningen oppleves som en stadig større trussel mot Japan og USA, og Kinas offensive krav i Sør- og Østkinahavet.

– For Abe er et sterkt forhold til USA avgjørende, på grunn av rakett-trusselen fra Nord-Korea og Kinas økende dominans, sier Michael Green på Center for International and Strategic Studies, til AFP.