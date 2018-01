Golden Globe-taler i kjølvannet av #metoo-kampanjen

Aktivist og #MeToo-grunnlegger Taran Burke og skuespiller Michelle Williams under Golden Globe Foto: Frederick M. Brown / AFP

På den røde løperen var de fleste gjestene kledd i svarte antrekk i protest mot seksuell trakassering, og flere skuespillere hadde med seg aktivister til utdelingen.

Blant dem var Michelle Williams, som hadde med seg Taran Burke, grunnleggeren av #metoo-kampanjen.

Også fra scenen fikk #metoo og anklager og avsløringer om seksuell trakassering og overgrep i filmbransjen oppmerksomhet.

Oprah Winfrey hylles etter sin Golde Globes-tale søndag. Foto: Frederic J. Brown / AFP

– Jeg vil at alle jentene som ser på, skal vite at en ny dag er i emning, sa Oprah Winfrey i sin tale.

Winfrey høstet stående applaus og skryt etter talen, som hun holdt etter å ha blitt hedret med Cecil B. DeMille-prisen for sin mangeårige TV-karriere.

«Og her er alle de mannlige nominerte»

Skuespiller Natalie Portman og regissør Ron Howard delte ut prisen til beste regissør. Foto: Paul Drinkwater / AP

Skuespiller og Oscar-vinner Natalie Portman hadde den vanskelige oppgaven å «hoppe etter Oprah», da hun kort tid etter TV-legendens tale skulle presentere prisen til årets regissør. Portman klarte likevel å stå for et annet minneverdig øyeblikk.

Først introduserte skuespiller og regissør Ron Howard kategorien, før Portman fulgte opp med «Og her er alle de mannlige nominerte».

De nominerte besto nemlig av fem menn; Guillermo del Toro, Martin McDonagh, Christopher Nolan, Ridley Scott og Steven Spielberg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I tillegg til skuespiller Mindy Kaling, er The New Yorkers TV-anmelder Emily Nussbaum blant dem som sørget for at Portmans kommentar også fikk oppmerksomhet i sosiale medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Brøt stillheten

– Jeg vil takke alle som brøt stillheten og fortalte om overgrep og trakassering. Dere er så modige! sa skuespiller Reese Witherspoon i takketalen da serien «Big Little Lies» vant prisen årets for beste miniserie eller TV-film.

Skuespilleren er blant kvinnene som har gått sammen om «Time's Up», et initiativ for å bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplasser.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nicole Kidman snakket om endring i sin takketale. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Prisvinnerne Elisabeth Moss, Laura Dern og Nicole Kidman tok også opp kveldens store tema i sine takketaler.

– Den karakteren jeg spilte representerer noe som er i sentrum av samtalene våre nå: overgrep. Jeg tror og håper vi kan sørge for endring gjennom de historiene vi forteller og måten vi forteller dem på, sa Kidman.Ikke mennene

Skuespiller Sterling K. Brown vant Golden Globe i kategorien beste mannlige skuespiller i en dramaserie, for rollen i «This Is Us». Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Der mange av de kvinnelige prisvinnerne snakket om seksuell trakassering og overgrep i sine taler, var ikke det noe de mannlige prisvinnerne tok opp, ifølge USA Today.

Flere av mennene var riktignok kledd i svart og hadde festet «Time's Up»-nåler til penklærne.

Prisvinner Sterling K. Brown snakket om sin erfaring som en svart mann i Hollywood, men i likhet med de ni andre mannlige vinnerne søndag tok han verken opp #metoo eller «Time's Up».

Det merket abort-rettighetsgruppen Narals seg, og på Twitter oppfordrer de menn til å snakke ut og stå sammen med kvinner i kampen mot seksuell trakassering.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.