Godkjenningen baner vei for at 28 millioner amerikanske barn i aldersgruppen mellom fem og elleve år kan bli vaksinert.

USAs president Joe Biden kaller godkjenningen et vendepunkt i pandemien.

Avgjørelsen fra CDC kom få timer etter at et ekspertpanel oppnevnt av CDC anbefalte at vaksinen gis til barn.

Diskusjonene i ekspertpanelet, som består av uavhengige forskere, omhandlet blant annet sjeldne tilfeller av myokarditt – det vil si betennelse i hjertemuskulaturen – som primært har rammet unge menn som har blitt vaksinert med en mRNA-vaksine. Panelet landet på at fordelene veier opp for ulempene.

Tidligere har også USAs mat- og legemiddeltilsyn FDA ga sin godkjenning.

Biden-administrasjonen har i forkant skaffet seg nok doser til å vaksinere de 28 millioner barna i aldersgruppa. FDA slo nylig fast at vaksinen er svært effekt mot covid-19, etter at Pfizer selv meldte at den har en effektivitet på rundt 91 prosent hos yngre barn.

Vaksinedosen som gis til barn, er en tredel av størrelsen til dem som gis til voksne, skriver nyhetsbyrået AP.