Glitter, stiletthæler og dronninger i Myanmar

En sky av glitter lå over Yangon i Myanmar mandag, etter at den banebrytende Proud-festivalen ble arrangert offentlig for første gang i landet, - et land hvor forhold og sex mellom likekjønnede fortsatt er regnet som ulovlig.

Ulovlig med «unaturlig» sex

– Noen mennesker vet ikke at LGBT-personer eksisterer, forteller 20-åringen Thaw Zin til nyhetsbyrået AFP.

Rekordmange mennesker møtte opp da Proud-festivalen for første gang gikk av stabelen offentlig i Myanmar. Foto: Ye Aung Thu / AFP

20 år gamle Zin deltok på helgens arrangement i Yangon-parken iført en lyserosa T-skjorte, lyserosa hår og blå kontaktlinser. På programmet var håndveske-kasting og løpekonkurranse med stiletthæler.

– De ser folk som er LGBT, men de vet ikke hva det er. De forstår ikke, det gjør det vanskelig for andre å forstå, forteller 20-åringen til nyhetsbyrået.

Myanmar's beryktede § 377 kriminaliserer såkalt «unaturlig» sex. Reglen har blitt brukt målrettet for diskriminere LGBT-personer.

Glitter og frihet preget Yangons gater i Myanmar i helgen. En mann får tegnet på glitter før lørdagens fest. Foto: Ye Aung Thu / AFP

Overraskende anerkjennelse fra staten

Politiske reformer og press fra menneskerettighets grupper har utvidet rommet for homofile i Myanmar de siste årene, men menneskerettighetsorganisasjoner påpeker likevel at homofobe holdninger og utbredt diskriminering er sterkt forankret i samfunnet.

Arrangørene forteller AFP at det derfor var veldig overraskende at de fikk grønt lys for å arrangere årets festival et offentlig sted. Tidligere har arrangementet funnet sted i den mer bortgjemte hagen til det Franske instituttet i Yangon.

Den offentlige anerkjennelsen førte til rekordstort oppmøte og over 6000 mennesker møtte opp den første dagen, sammenlignet med 2–3000 deltagere under hele arrangementet i fjor.

– Dette er ikke bare bra for LGBT-samfunnet, å anerkjenne likestilling og grunnleggende menneskerettigheter gjelder hele landet, forteller festivalleder Hla Myat Tun, til AFP.

Foto: Ye Aung Thu / AFP

Hensikten med arrangementet, som går over to sammenhengende helger, er å utdanne så vel som å underholde. LGBT-frivillige var tilgjengelige for å diskutere sine personlige historier, mens en rekke LGBT-fokuserte dokumentarfilmer ble vist under festivalen.

Filmen «This Kind of Love» var en av de mest kontroversielle filmene på lerretet. Filmen forteller om livet til LGBT-aktivisten og veteranen Aung Myo Min, og følger livet hans fra studentprotestene i 1988 til væpnet opprør i jungelen, der han kjempet mot militæret i fem år.

Nå håper Myo Min at hans historie vil bidra til å bryte ned stereotyper.

– Folk var virkelig overrasket over å se homofile menn som meg holde en politisk tale på scenen, forteller 52-åringen til AFP.

Festivalen vil fortsette ferden rundt i landet for å spre likestilling, fest og glitter.