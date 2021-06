Glansbildet slår sprekker – finsk statsminister i hardt vær

Det handler om småpenger og regelverket er mildt sagt uklart.

Men i Finland, som i 2020 havnet på 3. plass på Transparency internationals oversikt over land i verden med minst korrupsjon, har statsministerens mottak av subsidierte frokoster blitt en kjempesak.

Da Sanna Marin overtok som finsk statsminister 10. desember 2019, var det en begivenhet som ble lagt merke til over hele verden.

Hun var den gangen 34 år gammel, og sto i spissen for en regjering dominert av svært unge kvinner fra flere partier.

Sanna Marin hadde i hjembyen Tammerfors skapt seg et rykte som en politiker som snakket rett fra leveren.

Finland et av verdens minst korrupte land

Med naturlig autoritet der problemene ikke ble feid under teppet, har hun ledet Finland gjennom koronaepidemien på en måte som har vakt internasjonal oppsikt.

Finland har sammen med Norge hatt svært god kontroll på smittespredning og helse- og sykehustilbud.

De siste 14 dagene er 2244 personer smittet. Til sammen er 956 dødsfall relatert til covid-19 i Finland.

I store deler av landet er nå smitten over lang tid så lav at det ikke er nødvendig å gå i karantene hvis du reiser til Norge.

Men dette til tross, så er det altså det som populært kalles «Frokostgate» som har dominert finsk politikk den siste uken.

Dette med henvisning til den amerikanske «Watergate»-skandalen fra begynnelsen av 1970-tallet, som til slutt gjorde at president Richard Nixon til slutt måtte gå av.

Sanna Marin og hennes familie har nemlig fått levert mat til statsministerboligen, først og fremst har dette handlet om frokostmåltider.

Dette var noe hun og hennes medarbeidere trodde var en ordning som var vanlig for alle som overtok som regjeringssjef.

Kesäranta eller Villa Bjälbo er den finske statsministerens offisielle residens i Helsingfors.

9000 kroner i «skattefri mat» i måneden

Men da den finske avisen Iltalehti begynte å grave i saken i slutten av mai, ble det klart at fullt så enkelt var det ikke.

Dette var en fordel som det normalt skulle skattes av, og det hadde Marin ikke gjort på vanlig måte.

Det dreier seg om mat til en verdi av rundt 9000 kroner i måneden. Til sammen har Sanna Marin og hennes familie fra desember 2019 fram til nå fått levert mat til en verdi av vel 14000 Euro, eller rundt 150.000 norske kroner.

– Det at dette har vært en fordel som har vært praksis tidligere er ikke en begrunnelse for at ordningen skal fortsette sier professor Ari Salminen til YLE onsdag,

Sanna Marin sa tirsdag til MTV-nyheter at hun på grunn av uklarhetene som er rundt denne saken i framtiden ikke vil benytte seg av ordningen med frie matleveranser, selv om det er uklart om det hun har gjort er i strid med regelverket.

Hun skrev på Twitter i helgen at hun vil betale tilbake det som kan betraktes som en fordel hun ikke har skattet av.

– Jeg har andre ting jeg må konsentrere meg om enn å bruke tid på min families matlaging sier Marin.

Hun har flere ganger understreket at det ikke er henne som har bedt om å få levert maten til statsministerboligen.

Sanna Marin sier hun vil betale tilbake for den fordelen hun har hatt med gratis mat levert til statsministerboligen. Foto: OLIVIER HOSLET / AFP

Valg i Finland 13. juni

Bråket rundt matleveransene kommer på et svært ubeleilig tidspunkt for Sanna Marin og de finske sosialdemokratene.

13. juni der det kommunevalg i Finland, et valg som ble utsatt fra tidligere i år pga. av koronaepidemien.

Meningsmålinger de siste ukene viser at sosialdemokratene ligger langt bak de populistiske og innvandringskritiske Sannfinnene i oppslutning, i kampen om å være Finlands største parti.