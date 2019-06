Gjør nytt forsøk på å samle inn plast i Stillehavet

Mannen bak prosjektet, nederlandske Boyan Slat, skriver på Twitter at en oppgradert versjon nå er på vei til området som er kjent som «The Great Pacific Garbage Patch» – «Stillehavets store plastsøppelsuppe».

– Forhåpentligvis har ikke naturen for mange overraskelser på lager denne gangen. Uansett, vi kommer til å lære av denne turen, skriver Slat.

Lensen som nå settes ut er rundt 400 meter lang, mens den første versjonen var 600 meter.

I tillegg skal det testes ut to løsninger for å få konstruksjonen til å bevege seg raskere eller langsommere enn plasten, skriver TU.no.

1800 milliarder plastgjenstander

«The Great Pacific Garbage Patch» ligger 200 mil ute i Stillehavet mellom San Francisco og Hawaii.

Det er nå rundt 1,6 millioner kvadratkilometer stort og inneholder rundt 1800.000.000.000 biter plast. Så tett er plasten i område at den omtales som en suppe.

Plasten veier til sammen 80.000 tonn og analyser har vist at deler av plasten har drevet i havet siden 1970-tallet.

Målet til Ocean Cleanup er å samle inn halvparten av søppelet i løpet av fem år.

Oversikt over de fem områdene der havstrømmer har ført til store konsentrasjoner av plast. Kart fra USAs Hav- og Atmosfære-etat (NOAA) som viser hvor de største plastkonsentrasjonene i Stillehavet er. Kart fra Ocean Cleanup som viser hvor de største plastkonsentrasjonene er i området mellom California og Hawaii.

Gikk i stykker etter tre måneder

Den første versjonen av Ocean Cleanup ble tauet ut fra San Francisco 8. september i fjor.

Etter tre måneder brakk en 18 meter lang bit av fra den 600 meter lange lensen. Det førte til at lensen måtte slepes til land før planlagt.

Med seg tilbake til land etter første tokt tok de med seg omkring 2000 kilo med gamle fiskegarn og plastikk.

Fikk ideen som 16-åring

Ideen med Ocean Cleanup-prosjektet er at en flåte U-formede lenser skal utnytte havstrømmene til å samle plastsøppelet som ligger i havet.

Mannen bak prosjektet, nederlandske Boyan Slat, fikk ideen da han var på ferie med familien i Egeerhavet som 16-åring og så at det var mer plast enn fisk i havet.

Han sluttet på universitetet som 19-åring for å drive frem prosjektet som i dag har et budsjett på over 150 millioner kroner.

– Det er vi unge som må leve med hvordan verden kommer til å se ut om 50 år. Det gir mye motivasjon, sa Slat da NRK møtte ham i november i fjor.