Gjerningsmannen pusset tennene på jobb før han begynte å skyte kolleger

Bevæpnet med to 45-kaliber-pistoler begynte mannen å skyte rundt seg like etter klokken 16 lokal tid fredag. Det skal også ha blitt funnet en rifle på åstedet, men dette har politiet foreløpig ikke ønsket å kommentere.

Gjerningsmannen ble selv skutt etter det politiet beskriver som en «lang skuddveksling» med fire polititjenestemenn.

– Skjøt vilkårlig

Gjerningsmannen er av politiet identifisert som DeWayne Craddock. Han har vært ansatt i kommunen i 15 år som byingeniør og hadde blant annet ansvar for lokale veiprosjekter.

Kilder hos lokalmyndighetene beskriver Craddock som en misfornøyd ansatt. Politiet har så langt ikke kommentert hva slags motiv Craddock hadde for å drepe kollegene sine.

– Dette er en omfattende forbrytelse og det er et grusomt åsted, sa politisjef James Cervera på en pressekonferanse lørdag.

Ifølge Cervera gikk Craddock fra rom til rom og skjøt og drepte vilkårlige personer i alle de tre etasjene i bygningen. Et av ofrene ble funnet skutt og drept i en bil utenfor.

– Dette er en av de verste dagene i Virginia Beachs historie, sier borgermester Bobby Dyer på en pressekonferanse og fortsetter:

– De som ble drept var våre venner, medarbeidere, naboer og kolleger.

Oppfattet ikke noe unormalt

En kollega av Craddock som forlot arbeidsplassen før skytingen begynte, forteller til CNN at han ikke merket noe unormalt ved mannen da de støtte på hverandre på toalettet.

– Han pusset tennene sine på jobb, som han alltid gjorde. Jeg spurte ham om hvordan det gikk, og han svarte «ok». Så spurte jeg om han hadde planer for helgen og han svarte «nei». Jeg ønsket ham en god dag, og han sa det samme til meg, forteller Joseph Scott til CNN.

Scott dro deretter hjem, før Craddock kort tid etter startet massedrapet.

Han sier han ikke ønsker å male et bilde av Craddock som en ond person, og tror noe må ha utløst handlingene hans.

– Jeg likte ham. Han var det jeg trodde var en god person. Vi snakket sammen om familie, venner og ferier., sier Scott som var Craddocks kollega i en årrekke.

Kjøpte flere våpen i tiden før drapene

CNN har gjennomgått Craddocks bakgrunn, og bortsett fra en trafikkforseelse i 2013, er han ikke tidligere straffedømt.

Han var innrullert i delstatens nasjonalgarde i perioden 1996 til 2002.

Craddocks foreldre bekrefter overfor CNN at sønnen jobbet for kommunen, men at de ikke kjente til at han var i konflikt med arbeidsgiveren.

OFRENE: Joshua Hardy (øverst f.v.), Herbert Snelling, Christopher Kelly Rapp, Alexander Mikhail Gusev, Mary Louise Gayle og Michelle Langer. Richard H. Nettleton (nederst f.v.), Ryan Keith Cox, Robert Williams, Tara Welch Gallagher, Katherine A. Nixon og Laquita C. Brown. Foto: City of Virginia Beach (Montasje: NRK)

Naboer forteller at mannen stort sett holdt seg for seg selv.

Ifølge politiet hadde gjerningsmannen utstyrt håndvåpenet med lyddemper og brukte magasiner med plass til mer ammunisjon enn standard. Det ble funnet flere våpen på åstedet og hjemme hos gjerningsmannen, ifølge New York Times.

Ifølge Wall Street Journal hadde Craddock kjøpt flere våpen de siste ukene. Begge våpnene som ble brukt under masseskytingen var anskaffet på lovlig vis.

Nesten daglig

Virginia Beach er den største byen i delstaten Virginia, som ligger på østkysten av USA.

Fredagens skyting var masseskyting nummer 150 i USA i år, som i snitt dermed nesten skjer daglig, viser statistikk fra organisasjonen Gun Violence Archive.

I fjor var det 340 slike masseskytinger, der fire eller flere personer blir skutt eller drept.

5.811 mennesker er drept med skytevåpen i USA i år, mens drøyt 11.000 er såret. USA er det land i verden med flest skytevåpen i privat eie.