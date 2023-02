Gjerningsmann skal vere død etter universitetsskyting i Michigan

– Det er tre som er bekrefta drepne. Dette er i tillegg til dei fem som er frakta til sjukehus, tvitrar politiet. Tilstanden deira er ikkje kjent.

Politiet seier tysdag at gjerningsmannen er død, som følge av skotskadar han har påført seg sjølv, ifølge Reuters. I mange timar var det meldt at han hadde stukke av og var på frifot.

Studentar ved universitet blei oppmoda til å søke ly etter at det blei fyrt av skot rundt klokka 20.30 lokal tid, 02.30 norsk tid natt til tysdag.

Skyteepisoden skal ha starta inne på universitetsbygget Berkey Hall. Gjerningspersonen skal deretter ha teke seg til foreiningsbygget til fots og losna skot på nytt.

Det var tidlegare meldt om skyting på eit treningssenter som heiter IM East, men dette var falsk alarm, skriv lokale medium.

Politibilar stod på rekke utanfor universitetsbygget måndag kveld. Foto: MATTHEW DAE SMITH/USA TODAY NETW / Reuters

Stakk av til fots

Politiet har lagt ut bilete av det dei meiner er gjerningspersonen.

Han blir skildra som ein kort, svart mann. Personen på biletet har på seg raude sko, denimjakke og baseball-kaps.

På MSU er alle førelesingar og campus-relaterte aktivitetar er avlyste dei neste 48 timane.

East Lansing er ein universitetsby sør for delstatshovudstaden Lansing. MSU er eit offentleg universitet med kring 50.000 studentar.

Inngangsskiltet ved Michigan State University. Foto: Rebecca Cook / Reuters

Den siste masseskytinga på eit skulebygg i Michigan skjedde 30. november 2021, då ein 15 år gammal student gjekk til angrep på Oxford High School i Oakland-regionen med eit halvautomatisk våpen.

Det var den dødelegaste skuleskytinga i USA det året, ifølge Reuters. Fire klassekameratar blei drepne, og sju andre personar skada.

Studentorganisasjonen No Future Without Today skriv på Twitter at nokre av elevane som overlevde denne skytinga, no er studentar ved MSU.