Gjenforent etter å ha vært bortført i 24 år

– Bare ved å aktivt lete etter sønnen min, følte jeg meg som en far, sier Guo Gangtang til kinesiske medier.

Til sammen har faren Gangtang reist mer enn 300.000 mil på en motorsykkel, med to bannere avbildet med sønnen. Disse festet han til kjøretøyet. Han har også vært innom over 20 provinser, og brukket flere bein under trafikkulykker.

Faren forteller at det å finne sønnen ble et livsmål. Gangtang pleide å sove under broer og tigge penger hver gang han gikk tom for mynter – på reisen mot å finne sønnen, skriver BBC.

UTRETTELIG: Guo Gangtang har kjørt land og strand rundt med et banner med bilde av sønnen som ble kidnappet. Foto: Quirky China/REX / Shutterstock editorial

Tirsdag kunne han endelig klemme sønnen sin Guo Xinzhen for første gang, etter 24 år med fortvilelse og uvitenhet, ifølge The Guardian. Gangtang og kona gråt da de omfavnet han.

Faren: – Fra nå av kommer jeg bare til å være lykkelig

– Kjære deg! Du kom tilbake, sa moren idet hun så han.

– Fra nå av kommer jeg bare til å være lykkelig, nå som gutten min er funnet, sier faren Gangtang til avisen.

Xinzhen skal ha blitt kidnappet som toåring da han lekte alene utenfor hjemmet sitt. Bortførelsen skal ha vært gjennomført av en kvinne. Videre solgte hun og kjæresten toåringen til en familie nær Henan-provinsen.

Der bodde sønnen fortsatt, da politiet plutselig kunne fortelle han at faren hans hadde lett etter han i alle år.

Kinas sikkerhetsdepartement opplyser til avisen at de til slutt hadde klart å spore sønnens identitet gjennom DNA-testing. Senere ble to mistenkte personer sporet opp og arrestert, skriver BBC.

Menneskehandel stort problem i Kina

Den biologiske faren sier at han kommer til å anse foreldrene som oppdro sønnen hans som familie. I dag er Xinzhen 26 år og jobber som lærer.

Menneskehandel har vært et problem i Kina over flere tiår. Kina er ett av landene som USA kritiserer for mangel på tiltak mot menneskehandel. Russlands og Usbekistans innsats blir også kritisert, etter en årlig rapport fra amerikansk UD.