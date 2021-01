Den italienske regjeringens skjebne avgjøres i dag. Det høres kanskje ikke så dramatisk ut i et land som er kjent for hyppige regjeringsskifter etter intrikate forhandlinger på bakrommet, men det står en hel del på spill nå.

Etter at et lite støtteparti gikk ut av koalisjonen i forrige uke, har den italienske regjeringens framtid vært uviss. Mandag kveld fikk statsminister Giuseppe Conte støtte av flertallet i deputertkammeret, det italienske underhuset, slik de fleste observatører hadde spådd.

I dag begynner den mer uforutsigbare avstemningen i senatet, der Conte håper å få flertall – eller noe som er nært nok et flertall til å kunne balansere videre.

Det finnes fire-fem mulige utganger av dagens avstemning:

Conte får flertall i senatet takket være ferske støttespillere fra sentrum og/eller høyre, og kan fortsette som før, med et litt annet lag

Conte får muligheten til å komme opp med en annen koalisjon (i så fall den tredje han leder siden sist det var valg i Italia), basert på nye støttespillere.

Et forretningsministerium eller en bred samlingsregjering med begrenset mandat overtar styringen av landet fram til et nyvalg før sommeren

Umiddelbart nyvalg, som i denne sammenhengen vil si en gang i april/mai

VIL HA VALG: Giorgia Meloni fra ytre høyre-partiet Italias brødre Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Ambisiøs maktkamp

Det er problemer innad på venstresiden som nå truer med å velte Contes andre regjering. Hovedpersonen 46 år gamle Matteo Renzi. Tidligere statsminister, nå leder av et lite utbryterparti med store ambisjoner.

KRISEMAKER: Tidligere statsminister Matteo Renzi har trukket seg fra samarbeidet med nåværende statsminister Giuseppe Conte Foto: Alberto Pizzoli / AP

Renzi gikk ut av det demokratiske partiet for tre år siden for å lage sin egen liste. «Det levende Italia» skulle bli et ledende, progressivt parti, med Emmanuel Macron som en av hovedinspirasjonskildene. Foreløpig har det ikke vært så mye til liv, for partiet vaker nå under sperregrensen på 3 prosent. Dermed kunne Renzis manøvrering se merkelig ut fra utsiden:

En av Italias minst populære politikere forsøkte å fjerne en av landets mest populære politikere. For Giuseppe Conte har holdt seg godt som statsminister gjennom skiftende koalisjoner.

Herr Ingen

Conte dukket opp på den politiske scenen for fire år siden, som statsminister i en koalisjon av de eklektiske populistene i Femstjernersbevegelsen og Matteo Salvinis Lega (som Conte nå advarer mot). I begynnelsen møtte han skepsis og kritikk på grunn av sin manglende politiske erfaring.

Conte var advokat, ikke politiker, og den tidligere statsministeren Silvio Berlusconi mente Contes karriere var så lite bemerkelsesverdig at han burde kalles «Herr ingen». I den første talen han holdt som statsminister, mente Conte selv at «Folkets advokat» ville være et bedre tilnavn.

Han traff kanskje ikke så verst, for folk flest liker ham ganske godt, skal vi tro meningsmålingene. Populariteten har holdt seg også etter at den første regjeringen han ledet raknet, og Matteo Salvinis høyrepopulister ble erstattet av sentrum/venstrepartiet PD.

Uansvarlig krisemaker?

Foreløpig ser det ut til at Matteo Renzis plan om å utmanøvrere Conte har slått feil. Renzis gamle samarbeidspartnere er illsinte, og mener den tidligere partilederen deres opptrer fullstendig uansvarlig.

Å sørge for regjeringskrise midt i en pandemi, med en ytre høyre-opposisjon som står klar til angrep – hva slags progressiv politikk er det? Handlet ikke dette utelukkende om personlige ambisjoner og et ønske om å være i sentrum av begivenhetene igjen, for den ambisiøse 46-åringen?

Til Renzis forsvar finnes det andre grunner til at han brøt samarbeidet. Han mener blant annet at regjeringens planer for bruk at det store koronaredningsfondet Italia får til disposisjon gjennom EU-samarbeidet, er hårreisende mangelfulle.

Han er også skeptisk til måten statsminister Conte håndterer den italienske etterretningstjenesten på. Samtidig sitter han ikke på noen planer om en annen regjeringskoalisjon, så mange italienere mener han burde kunne håndtert denne uenigheten uten å torpedere hele samarbeidet.

«Il rottamatore», ble Renzi kalt da han ble leder i det demokratiske partiet for første gang – «han som knuser det som ikke virker lenger». Nå har han villet knuse noe som kanskje ikke virker perfekt, men som i det minste holder hjulene i gang i en vanskelig situasjon.

Det er vanskelig å selge et sånt politisk prosjekt hvis man ikke har et troverdig alternativ klar til bygging.

Nå tyder mye på at han har feilberegnet støtten han har blant sine politikerkolleger.

Ytre høyre vil ha nyvalg

«Vi vil bygge en regjering åpen for alle som har omtanke for Italias skjebne i sitt hjerte», sa Giuseppe Conte mandag formiddag. Det var en invitasjon til ferske støttespillere, men likevel ikke en invitasjon som inkluderer kreftene som ligger best an på meningsmålingene akkurat nå. Ytterst til høyre venter nemlig Matteo Salvinis Lega og Giorgia Melonis parti «Italias brødre».

KLAR: Matteo Salvini tar gjerne over som statsminister. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Den sittende statsministeren gjør nå sitt for å unngå et nyvalg der resultatet kan bli en ytre høyre-regjering som vil være både antieuropeisk og antiliberal, slik Conte ser det.

En slik regjering vil «skyve Italia ut på sidelinjen i Europa», hevdet den tidligere redaktøren av Italias største sentrum/venstre-avis i begynnelsen av uka: Vi snakker om «en siste, utdatert rest av Trumpismen», ifølge eksredaktøren.

Salvini var ganske riktig inntil nylig en ivrig bærer av munnbind med Donald Trump-slagord, men etter meningsmålingene å dømme har det ikke skremt vekk velgerne foreløpig.

Sammen med Meloni står han klar nå, for å se om krisen kan gi ham en sjanse til å komme til makten i Italia igjen.