Gir opp letingen etter savnet Malaysia-Airlinesfly

I alt 239 personer forsvant sammen med flyet, og ingen av dem er funnet. Det antas at flyet, en Boeing 777, har sunket til bunns i Indiahavet. Flyet var på vei fra Kuala Lumpur til Beijing da det la om kursen og ble borte.

Årsaken til flystyrten er ikke klarlagt og nå har senteret i Australia som koordinerer letingen, opplyst at arbeidet offisielt er avsluttet.

– Til tross for at man har tatt i bruk den beste tilgjengelige ekspertisen og avansert teknologi, har det dessverre ikke vært mulig å lokalisere flyet, heter det i en uttalelse fra senteret.

I løpet av disse tre årene som har gått har et letemannskaper undersøkt et havområde på 120.000 kvadratkilometer vest for Australia. Det har trolig vært tidenes dyreste leteaksjon.

Mange teorier

Teoriene og spekulasjonene rundt hva som kan ha skjedd er mange. En fransk bakgrunnssjekk av passasjerer og mannskap på flyet ga ikke grunnlag for å rette mistanker mot noen om bord.

En dataanalyse viser at pilotene mistet kontrollen på flyet før det styrtet.

Den verdensledende canadiske flyeksperten Larry Vance har sagt at han tror flyet ble styrtet i havet med vilje. Det samme sa Peter Foley, som ledet letearbeidet.

En rapport fra australske trafikksikkerhetsbyrået underbygger en av hovedteoriene til etterforskerne, som går ut på at ingen satt ved spakene i cockpiten da flyet gikk tomt for drivstoff og styrtet et sted i Det indiske hav vest for Australia.

Vrakrester

Det er funnet flere vrakrester langs strender i Mosambik, Tanzania, Sør-Afrika, Reunion og Mauritius som kobles til flyet.

Ingen av funnene har bidratt til å finne hoveddelen av vraket, noe etterforskerne var avhengige av for å få tak i de svarte boksene som kan gi svar på hvorfor flyet kom ut av kurs og forsvant.

Skip, fly og ubemannede ubåter er blitt brukt i leteoperasjonen.