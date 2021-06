Beslutningen fra det kanadiske selskapet TC Energy setter endelig sluttstrek for et prosjekt som har vært omstridt i over ett tiår.

Rørledningen skulle etter planen gå fra oljesandfeltene i Alberta i Canada til oljeraffinerier i Texas og frakte 830.000 fat olje om dagen.

Totalt skulle ledningen være 2735 kilometer lang og koste 8 milliarder dollar – rundt 70 milliarder kroner.

Fra Bush til Obama til Trump til Biden

Keystone-prosjektet består av flere oljeledninger. Den grønne linjen viser den planlagte oljeledningen som nå ikke blir bygget. Foto: Wikipedia Commons

Rørledningen har vært et klima- og miljøpolitisk stridstema siden før daværende president George W. Bush ga tillatelse til bygging i 2008.

I 2015 stoppet president Obama prosjektet, men hans etterfølger president Trump gjorde om beslutningen i 2017, fire dager etter at han var innsatt som president.

På sin første dag på jobben, 20. januar, trakk så president Biden tilbake tillatelsen til å bygge rørledningen.

TC Energy sa da at de vurderte rettslige skritt, men har altså nå bestemt seg for å gi opp prosjektet.

Seier for miljøorganisasjoner

Rørledningen er blitt kritisert for både klima- og miljøfare. Tjæresand-oljen fra Canada er spesielt lite klimavennlig fordi produksjonen i seg selv fører til store utslipp.

Tilhengere av Keystone XL har argumentert for at det er tryggere å transportere olje i rørledninger enn med skip og tog.

Miljøorganisasjoner viste på sin side til at på eksisterende deler av rørledningen var det over ti lekkasjer det første året den var i drift.

Kendall Mackey, medlem av aktivistgruppen @350 sier at beslutningen om Keystone XL var et varsel om hva olje- og gassindustrien har i vente.

– Kampen for å stoppe Keystone XL handlet aldri om en rørledning. Denne seieren sender en klar melding til forurensere og finansfolk: stopp de fossile drivstoff-prosjektene nå eller så vil en nådeløs massebevegelse stoppe dem for dere, sier Mackey til Reuters.

Indigenous Environmental Network – en sammenslutning av urfolk som jobber med miljøspørsmål – jubler over beslutningen.

– Keystone XL er DØD! Vi danser i hjertene våre over denne beslutningen, skriver de på Twitter.

Kampen mot Keystone XL har vært en av de viktigste for miljøbevegelsen i USA i over ett tiår. Foto: ALEX WONG / AFP

Store konsekvenser for Canada

Canada har enorme mengder olje i delstaten Alberta. Problemet for kanadierne er at de mangler gode muligheter til å frakte oljen til markedene.

Å sende oljen til de gigantiske raffineriene i Texas var forventet å gi Canada store inntekter.

– Vi snakker om 100 milliarder dollar (850 milliarder kroner) i årlige eksportinntekter, sa statsministeren for Alberta-provinsen, Jason Kenney, tidligere i år.

Nå sier Kenney at han er «skuffet og frustrert» over beslutningen, men at delstaten fortsatt vil samarbeide om å levere energi til USA.