Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kongressrepresentant Dean Phillips utfordrer Joe Biden ved presidentvalget og kritiserer hans Midtøsten-politikk.

Phillips mener Biden har hatt nok tid til å endre kurs i Midtøsten, men har ikke lyktes.

Mange demokrater mener at Biden har ødelagt sine sjanser for gjenvalg ved å støtte Benjamin Netanyahu.

En meningsmåling viser at et flertall av demokrater mener Israel går for langt i sine angrep mot Gaza.

Biden's navn er ikke på stemmeseddelen i New Hampshire, men Phillips har meldt seg som en utfordrer.

Nesten 70% av demokratene mener Biden er for gammel til å være en effektiv president i fire år til. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Joe Biden har hatt rikelig anledning til å endre kurs i Midtøsten i de 50 årene han har vært senator, visepresident og president. Dessverre ser vi det samme blodbadet om og om igjen, fordi han ikke har lyktes. Nå trenger vi å prøve noe nytt, sier Dean Phillips til NRK.

Kongressrepresentanten er en av de eneste som våger å utfordre Joe Biden foran presidentvalget til høsten. Det er ikke lenge siden han startet sin valgkamp, og han sier han stiller opp fordi mer kjente politikere han mener burde ha gjort det, ikke våger.

Dean nøler ikke når vi spør om Biden kunne ha gjort mer for å unngå de store sivile tapene i Midtøsten.

–Selvsagt. Vi trenger en ny generasjon ledere som jobber sammen om Midtøsten. Og det må skje raskt. Ellers vil vi snart se at atomvåpen i små ryggsekker detoneres rundt om i verden.

Dean Phillips har de siste tre månedene reist rundt i USA og møtt velgere for å diskutere ståa i landet med dem. Han tar seg god tid til å snakke med dem som kommer til møtene hans. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Redd for at krigen vil hindre gjenvalg

Mange av dem som har kommet til valgmøtet i et møtelokale i byen Nashua stiller spørsmål om situasjonen i Midtøsten. Noen mener Biden har ødelagt mulighetene for sitt eget gjenvalg ved å gi så sterk støtte til Benjamin Netanyahu.

Olivia vil ikke si hva hun heter til etternavn, men journaliststudenten vil ha en annen demokratisk president.

– Jeg er ingen stor fan av president Biden. Han mister helt klart mye støtte fra sine kjernevelgere på grunn av krigen, og det kan bli et stort problem for ham. Jeg synes ikke vi bør gi Israel økonomisk støtte, sier hun.

Jessica Harwood studerer statsvitenskap og synes det er synd det ikke finnes flere utfordrere til president Biden ved valget til høsten. Selv planlegger hun imidlertid å stemme på Biden hvis hun må. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Et flertall av demokrater i USA mener Israel går for langt i sine angrep mot Gaza. Det viste en meningsmåling foretatt av nyhetsbyrået AP før jul.

Blant demokrater mener 58 prosent at Israels maktbruk er overdreven, mens andelen er 18 prosent blant republikanere.

Biden ikke på stemmeseddelen

Tirsdag skal republikanske velgere i New Hampshire bestemme om de vil ha Donald Trump eller Nikki Haley som presidentkandidat.

Men det er også demokratisk valg her selv om Joe Bidens navn ikke engang står på stemmeseddelen. Biden skal gjennom en nominasjonsprosess, men siden han ønsker gjenvalg, er det bare mindre kjente utfordrere som Dean Phillps som har meldt seg.

Og Demokratenes sentrale partiapparat har bestemt at deres nominasjonsprosess skal starte i delstaten Sør-Carolina 7. februar. Derfor anerkjenner de ikke valget i New Hampshire. Dean Phillips satser likevel her etter at han i sommer som en av de første medlemmene av kongressen gikk til media og sa rett ut at han mener det demokratiske partiet må våkne og finne et alternativ til Biden.

Bruker egne penger

Det er ikke ventet at Dean Phillips vil vinne valget her i New Hampshire tirsdag fordi lokale demokrater har startet en kampanjen for å få velgere til å skrive inn Bidens navn på stemmeseddelen.

– Jeg vet ikke hvor bra jeg gjør det. Men uansett har det vært verdt det å reise rundt i USA og snakke med folk, sa Dean Phillips til de frammøtte på møtet i den lille byen Nashua.

Dean Phillips tar selfie med Jessica Harwood Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han har sittet i kongressen fra Minnesota siden 2019. Før det var han forretningsmann som investerte i flere vellykkede oppstartsselskaper. Blant annet en iskremfabrikken Talenti som har blitt en stor suksess i USA. Dean bruker også egne penger på valgkampen.

Politisk står han ikke så langt fra Biden. Han tilhører ikke venstrefløyen i det demokratiske partiet. Phillips stiller først og fremst fordi han mener Biden er for gammel

Mener Biden er for svekket.

Nesten 70 prosent av demokratene som er spurt i en ny undersøkelse mener Joe Biden er for gammel til å være en effektiv president i fire år til.

Jack Goterch er 76 år gammel, og har fått plass helt oppe ved scenen på et av møtene til Dean Phillips i byen Rochester.

Jack Goterch er seks år yngre enn Joe Biden, og mener det er på tide for presidenten å innse at han ikke bør stille til gjenvalg. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Han er flau over å innrømme det, men han stemte vikke ved valget i 2020 fordi han ikke liker Joe Biden.

– Jeg har vært demokrat hele livet. Men jeg har aldri kunnet fordra den mannen. Nå mener jeg at han er kognitivt svekket og bør slippe andre fram.

Han var forretningsmann i Minnesota før han ble president og har egne penger han kan bruke på den hastig planlagte valgkampen sin. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK