Giorgia Meloni skal danne regjering i Italia

Så er det klart: Giorgia Meloni blir Italias nye statsminister. Etter et rekordraskt møte med Italias president fredag morgen var Melonis beskjed tydelig: «Vi er klare til å gi landet en regjering så fort som mulig».

Etter et nytt møte med presidenten klokken fredag ettermiddag, fikk hun det offisielle oppdraget om å danne regjering, og presenterte navnene på landets nye ministre umiddelbart etterpå. Regjeringen tas i ed lørdag morgen klokken 10.

Vanskelig start

Alliansen av høyre- og ytre høyre-partier i Italia vant soleklart i september. Ukene etterpå har likevel vært mer preget av krangling enn feiring.

USTØ KOALISJON: Silvio Berlusconi har skapt trøbbel for Giorgia Meloni de siste ukene. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Først handlet det om Giorgia Melonis partifeller. Hvordan hennes ytre høyre-parti Italias brødre har planlagt å forvalte sin hardtslående politiske fortid, med røtter i den italienske nyfascismen, var et tema som stadig dukket opp i valgkampen.

Da partiets medgrunnlegger Ignazio La Russa ble utnevnt til senats-president tidligere i oktober, reagerte deler av opposisjonen kraftig: La Russa er kjent for en slags tvisynt holdning til fascismen, der han på den ene siden kan ta avstand fra regimet som tok over makten i Italia for ganske nøyaktig hundre år siden. Samtidig har han en mye omtalt samling fascisme-suvenirer hjemme i stua, deriblant en stor statue av diktatoren Benito Mussolini.

La Russa, som heter «Benito» til mellomnavn, liker å spøke med partiets fortid, som da han under pandemien twitret en oppfordring om å hilse med høyrehånden hevet, på fascist-vis, i stedetfor å håndhilse, for å unngå virus og bakterier. (Den ble slettet etter en stund).

Ignazio La Russa hadde med blomster til holocaust-overlevende Liliana Segre da han ble utnevnt til senats-president i Italia. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Utnevnelsen av La Russa fant sted under en seremoni ledet av livstids-senator og Holocaust-overlevende Liliana Segre. For deler av opposisjonen, og for jødiske organisasjoner i Italia var det et bekymringsverdig symbolikk i den seremonien.

Giorgia Meloni, som nylig kalte deportasjonen av jøder fra ghettoen i Roma «avskyelig og umenneskelig», uttalte at ingen kan så tvil om La Russas kvalifikasjoner for jobben, både som patriot og uerstattelig forbilde for flere generasjoner av aktivister og politikere.

SEIER: Giorgia Meloni var godt fornøyd da valgresultatet ble klart: 26% av velgerne stemte på henne. Foto: Gregorio Borgia / AP

Lyset fra Putin

Opposisjonen ble ikke mildere stilt til seierskoalisjonen da presidenten for det italienske deputertkammeret ble utnevnt rett etterpå. Heller ikke her landet det nye flertallet på noen spesielt samlende figur: Lorenzo Fontana fra Melonis koalisjonspartner Lega er kjent for sine usminkede utfall mot homofile og mot innvandrere.

Dessuten har han gjort seg bemerket som en av Legas aller ivrigste tilhengere av Vladimir Putins Russland, som han har beskrevet som et modelsamfunn, og et «skinnende lys, også for oss i Vesten».

Legas forbindelser til - og beundring for - Vladimir Putin har vært en bekymring for Giorgia Meloni, som i hele valgkampen har insistert på at hennes regjering vil være preget av en klar og tydelig støtte til NATO og til EU-landenes fordømmelse av Putins krigføring. Men i en koalisjonsregjering må alle få sitt, og Fontana var Legas mann.

«Arrogant og latterlig»

Som om ikke det var nok, fikk Giorgia Meloni flere utfordringer, denne gangen skapt av hennes tredje koalisjonspartner, veteranen Silvio Berlusconi.

GAMLE VENNER: Vladimir Putin og Silvio Berlusconi har hatt et nært forhold i mange år. Foto: ITAR-TASS / Ap

Silvio Berlusconi har vært tydelig misfornøyd med å bli satt litt på sidelinjen i diskusjonen om viktige posisjoner og plasser i regjeringen for sitt en gang så dominerende parti Forza Italia.

For en mann som omtalte Meloni som «den vesle jenta» da han inkluderte henne i sin egen regjering i 2008, har det tilsynelatende vært vanskelig å akseptere at maktforholdene har endret seg.

De siste ukene har Berlusconi dominert offentligheten med stadige stikk til Giorgia Meloni. Først med noen håndskrevne karakteristikker av Meloni, skriblet ned i Senatet, og lett synlig for fotografene: Meloni er både «arrogant, sjefete og latterlig», hadde den tidligere statsministeren notert seg.

Så, 18. oktober, dukket opptakene som truet med å velte hele regjeringsdannelsen opp.

Her kunne man høre hvordan Berlusconi hadde gjenopptatt sitt vennskap med Putin - og hvordan vennskapet var beseglet i form av et «koselig brev» fra Putin. Samt 20 flasker vodka i bursdagspresang. Den tidligere italienske statsministeren hadde umiddelbart svart med et like hyggelig brev, og 20 flasker Lambrusco-vin fra nord-Italia.

Rett etterpå ble et nytt lydopptak lekket, denne gangen med et budskap som går langt i å frata Putin ansvar for det som skjer i Ukraina. Det hele har skjedd mot Putins vilje, forklarer Berlusconi, som mener Putin bare hadde hatt et velment ønske om å insette en ny regjering i Kiev bestående av «gode og anstendige mennesker» sånn i all hast. En talsmann for ukrainske myndigheter svarte med å antyde at Berlusconi måtte ha drukket litt for mye russisk vodka.

Meloni var relativt tydelig i sin knappe kommentar: «Europa er en stolt del av Europa og av den atlantiske alliansen», sa hun. «Den som ikke er enig i denne grunnsteinen kan ikke bli en del av regjeringen, selv om det skulle forhindre en regjeringsdannelse.»

ALLE FOR EN: Giorgia Meloni er sjefen. Hvor lojale blir Silvio Berlusconi (Forza Italia) og Matteo Salvini (Lega) som støttespillere? Foto: YARA NARDI / Reuters

Fredag formiddag var stemningen tilsynelatende god igjen. Det var bare Giorgia Meloni som snakket, da budskapet om den kommende regjeringsdannelsen skulle kommuniseres. Silvio Berlusconi nøyde seg med å smile.

Nå skal alliansen få prøve seg. Den interne spliden er foreløpig lagt til ro, men det gjenstår å se om Giorgia Melonis koalisjonspartnere har flere overraskelser på lur, hvis de føler seg oversett i den nye politiske hverdagen.