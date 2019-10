Gigantisk terrorminnesmerke irriterer parisere

Sjelden har så mange snakket om én blomsterbukett.

Jeff Koons' kunstverk skulle symbolisere vennskap, fred og optimisme. «Bucket of Tulips» var en gave til Paris etter flere terrorangrep mot byen de siste årene.

Omstridt bukett

Byen ble rystet av angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo, mot et jødisk supermarked, mot utestedet Bataclan og Stade de France og flere kafeer og restauranter i byen.

Ett år etter Bataclanangrepet annonserte den amerikanske kunstneren at han ville gi den franske hovedstaden en gave, finansiert av både franske og amerikanske givere.

Men den fargerike skulpturen ble raskt omstridt.

Den 12 meter høye skulpturen viser en menneskehånd som bærer en bukett med tulipaner i forskjellige farger.

Krangel om plassering

Det første pariserne begynte å krangle om var plasseringen. Kunstnere avslo de stedene de lokale myndighetene foreslo, forteller France Info. Koons ønsket at buketten skulle settes opp mellom le Palais de Tokyo og Museet for moderne kunst i det 16. arrondissement, noen få skritt fra det monumentale Trocadéro.

Nå er skulpturen plassert i nærheten av paradegaten Champs-Élysées. Foto: Stephane De Sakutin / AFP

Det falt ikke i smak hos flere enn 20 franske kulturpersonligheter som publiserte et protestskriv i Libération. De kalte hele prosjektet sjokkerende og påpekte at stedet som var valgt var i en helt annet bydel enn der angrepene fant sted. De mente også at skulpturen ville bryte opp og forstyrre harmonien mellom de to byggene på den ene siden av Seinen og Eiffeltårnet på den andre siden.

Helt gratis var gaven heller ikke. Grunnarbeidene som måtte til for at de 11 tulipanene skulle stå trygt, kom på cirka 35 millioner kroner, skriver France Inter.

Etter tre år med diskusjoner er skulpturen nå avduket i nærheten av Le Petit Palais, ikke langt fra Champs-Élysées.

Liker ikke blomstene

Mange er heller ikke spesielt begeistret for buketten. En av de krasseste er filosofen Yves Michaud som beskriver kunstverket som «11 fargerike anuser på stilk».

Noen syns installasjonen er en bananrepublikk verdig, mens andre mener skulpturen er kitsch og sammenligner blomstene med marshmallows.

64 år gamle Jeff Koons skulpturer er blitt samlerobjektene for verdens milliardærer. I mai satte han rekord da kaninskulpturen «Rabbit» ble solgt for mer enn 785 millioner kroner.