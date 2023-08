Da borgerkrigen brøt ut i Jemen 2015, ble det slutt på vedlikeholdet og driften av oljetankeren FSO Safer, der 1,1 millioner oljefat lå mellomlagret.

I 2020 rant det vann inn i maskinrommet. Skroget ble raskt fortært av rust.

Eksperter fryktet at det bare var kort tid til oljen skulle renne rett ut i Rødehavet. Det var også fare for eksplosjon. Det kunne blitt et av tidenes fem største oljesøl.

Men etter to års intenst diplomati med partene i den jemenske borgerkrigen og pengeinnsamling, startet FN det omfattende arbeidet med å tømme skipet for olje.

Arbeidet med fjerningen av oljen startet 25. juli, og ble sluttført fredag kveld.

– En gigantisk miljø- og humanitær katastrofe er avverget, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Arbeidere jobber med å få olje ut av FSO Safer. Foto: - / AFP

Pumpet dag og natt

FN forhandlet frem en avtale med både regjeringen og Houthi-rebellene i Jemen for å få tilgang til området.

For å utføre arbeidet ble 121 millioner dollar samlet inn. Bidragene kom fra 23 land, EU, private selskaper og personlige bidrag.

Norge har bidratt med 35 millioner kroner for å få overført oljen, skriver utenriksdepartementet i en pressemelding fredag kveld.

– Jeg er svært glad for at Norge har bidratt til å hindre en alvorlig miljøkatastrofe i Rødehavet, som ville ha rammet folk og levebrød i en allerede sårbar region, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge var en av mange viktige bidragsytere for å få fjernet oljen fra FSO Safer. I fjor kunngjorde Anniken Huitfeldt at regjeringen ga 25 millioner kroner til arbeidet. Foto: Anders Tvegård / NRK

Utgiftene gikk blant annet til å hyre inn et redningsselskap, SMIT, og flere titalls eksperter. I tillegg måtte et nytt lasteskip, ved navn Yemen, skaffes til veie.

Siden starten av operasjonen for 19 dager siden har det blitt pumpet dag og natt, opplyser FN.

– Et utslipp ville ha fått økologiske, miljømessige og humanitære konsekvenser. I tillegg kunne internasjonal skipsfart i Rødehavet blitt direkte rammet, sier utenriksministeren.

Fugler sitter på det rustne oljeskipet FSO Safer i juli 2023. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Katastrofene det ikke ble noe av

Et oljesøl ville fått dramatiske konsekvenser for naturen i Rødehavet, som også er hjem til flere store korallrev.

En dykker omgitt av små røde fisk nede ved et korallrev i Rødehavet Foto: EMILY IRVING-SWIFT / AFP

Talsperson for FNs utviklingsprogram UNDP, Sarah Bel, sier et oljesøl ville fått konsekvenser for de lokale fiskersamfunnene.

– Det ville ødelagt 200.000 personers levebrød på et blunk. Fiskestammene ville trengt 25 år for å berges.

Det ville også forstyrret skipsfarten. Rundt 5 millioner oljefat fraktes gjennom Rødehavet hver dag.

Mange hundre store lasteskip reiser gjennom Suezkanalen og gjennom Rødehavet hver uke. Foto: MAHMOUD KHALED / AFP

80 prosent av befolkningen i Jemen avhenger av nødhjelp, og en stans i tilførselen av denne ble også avverget.

Opprydningsarbeidet ville kostet 20 milliarder dollar.

Dette bildet fra juni 2023 viser den dårlige forfatningen til oljeskipet FSO Safer. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Fortsatt noen viktige spørsmål

Sjefen for FNs utviklingsprogram Achim Steiner sier at selv om katastrofen er avverget for nå, så gjenstår det noen viktige spørsmål.

Blant annet må skipene festes ved hjelp av et avansert ankersystem.

I tillegg er det uklart hva som vil skje videre med oljen.

Diskusjoner holdes med begge partene i borgerkrigen, og salget av oljen er mulig innen en nær fremtid, sier Steiner.

Det trengs fortsatt 20 millioner dollar for å fullføre arbeidet, opplyser FN.