Gigantisk mafia-svindel avslørt – 94 arresterte på Sicilia

Over 600 politifolk deltok i aksjonen, og dei arresterte 94 personar i og rundt hamnebyen Messina nord på Sicilia. Politiet opplyser at aksjonen retta seg mot to greiner i den såkalla Tortorici-mafiaen, Batanesi- og Bontempo Scavo-klanane.

Ifølgje det italienske nyheitsbyrået Ansa vart rundt 150 forretningar eller selskap stengde i aksjonen. Politiet meiner selskapa, som alle er styrte av mafiaen, gjennom svindel og forfalsking av dokument ha greidd å få utbetalt over 55 millionar kroner i EU-subsidiar.

– Infiltrerte offentleg instans

Dette skal dei ha gjort gjennom å infiltrere, og så nærmast overta, den sicilianske avdelinga av den offentlege instansen som skal formidle støtte frå EU til bønder i medlemslanda.

Italiensk politi har lagt ut dette biletet frå aksjonen mot Tortorici-mafiaen i Messina på Sicilia onsdag morgon. Foto: Handout / AFP

– Dei har infiltrert sjølve nervesenteret i den lokale økonomien, seier politiet til Ansa.

Etterforskarar fortel at dei to mafiafamiliane Batanesi og Bontempo Scavo tidlegare har vore i strid med kvarandre, men har dei siste åra lagt ned stridssøka og gått over til å samarbeide.

Blant dei arresterte i aksjonen onsdag morgon er leiarane for dei to mafiafamiliane, ein notarius publicus, fleire offentleg tilsette og fleire entreprenørar. 48 av dei arresterte vart sende direkte i fengsel, medan resten vart sette i husarrest, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Svindel med EU-støtte

Dei italienske mafiagrupperingane har dei siste åra gjort mykje for å få innpass i verksemder, som kan ha rett på støtte frå EU. I tillegg til landbruk gjeld det blant anna utbygging av vindmølleparkar og andre typar grøn energi.

Dei kriminelle organisasjonane infiltrerer verksemder som i utgangspunktet er lovlydige, før dei tek kontrollen over dei. Så brukar dei selskapa til å svindle til seg store pengesummar frå EU. Dei har ofte korrupte lokale tenestemenn med på laget.

Det er blant anna kjent at den såkalla landbruksmafiaen, «L'agromafia», i mange år har tent store pengar på å tisetje kjemikaliar i soyaolje,og så selje produktet som jomfruolje av oliven.