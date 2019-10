Gigantisk isblokk har løsnet i Antarktis

Isblokken, som har fått navnet D28, dekker et areal på 1636 kvadratkilometer. Det er største isblokken som har blitt avgitt fra området kjent som Ameryisen på over 50 år, skriver BBC.

På grunn av den enorme størrelsen blir isfjellet nøye overvåket, fordi det kan utgjøre en fare for skipsfarten.

Ameryisen er den tredje største ishyllen i Antarktis, og er en viktig dreneringskanal øst for kontinentet.

Ikke siden begynnelsen av 1960-tallet har et større isfjell løsnet fra Ameryisen. Det hadde et areal på hele 9000 kvadratkilometer, ifølge kringkasteren.

Ameryisen er i hovedsak forlengelsen av en rekke isbreer i Antarktis.

«Den løse tanna»

Fordi de store sprekkene lenge har vært synlige på satellittbilder forskerne lenge vist at isblokken ville løsne før eller siden.

D28, som nå har brutt av Ameryisen, har av forskere fått kjælenavnet «den løse tanna», fordi mange mener at det ligner på en løs barnetann.

I 2002 spådde professor Helen Fricke ved Universitetet i California at det gigantiske isfjellet ville løsne en gang mellom 2010 og 2015.

Hun er en av flere forskere som har ventet spent på når det skulle skje.

TANN: Et satellittbilde av «Den løse tanna» tatt i 2002. Da spådde forskerne at isfjellet ville løsne en gang mellom 2010 og 2015. Foto: NASA

Skyldes ikke klimaendringer

Hun imidlertid klar på at klimaendringer ikke er grunnen til at den enorme isblokken har løsnet fra Ameryisen.

Satellittdata fra 1990-tallet og frem til nå viser at Ameryisen er i relativt god balanse med omgivelsene, til tross for sterk overflatesmelting om sommeren.

– Selv om det er mye å være bekymret for i Antarktis, er det ingen grunn til å slå alarm for at akkurat denne isblokken har løsnet, sier hun til BBC.