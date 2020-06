Gigantisk fortidsminne funnet ved Stonehenge

En hittil ukjent, 4500 år gammel sirkelkonstruksjon har blitt oppdaget et steinkast unna den kjente steinformasjonen Stonehenge nær Salisbury i England. Funnet vekker oppsikt blant arkeologer.

Menneskene som bygde og brukte Stonehenge lagde også en rekke ringgraver, store sjakter eller groper i bakken som formet sirkler.

Funnet av flere slike groper avslører en gigantisk ringgrav med en diameter på to kilometer. Gropene var ti meter brede og fem meter dype.

Omtrent 40 prosent av det opprinnelige fortidsminne har riktignok forsvunnet, tæret av tidens tann.

En video publisert av universitetet i Bradford viser ringgravens plassering i landskapet.

Imponerer arkeologene

– Dette er et funn uten sidestykke i Storbritannia, sier arkeolog Vincent Gaffney til The Guardian.

Det var universitetet i Bradford som kunne fortelle om funnet mandag.

Gaffney forteller at sentrale forskere på Stonehenge og landskapet rundt er overrasket over monumentets størrelse og det faktum at det ikke har blitt oppdaget før nå.

– Området rundt Stonehenge er blant de mest undersøkte arkeologiske landskapene i verden. Det er merkverdig at bruk av ny teknologi kan fortsatt lede til oppdagelser av såpass omfattende karakter, sier han i universitets pressemelding.

Medlemmer av forskergruppen fra universitetet i Bradford bruker avansert teknologi for å undersøke jorden i nærheten av Stonehenge. Foto: University Of Bradford / Reuters

Gaffney legger til at selve konstrueringen av fortidsminnet er svært imponerende.

– Jeg er ikke i stand til å legge nok vekt på hvor mye innsats som har gått med på å grave så store groper med utstyr lagd av stein, tre og bein, sier han til The Guardian.

Gåtefullt landskap

Selv om det er forsket svært mye på Stonehenge og landskapet rundt, vet ikke forskerne nøyaktig hva monumentene ble brukt til.

Sentrale teorier antar at de ble bygget for å utøve ritualer eller for å bevitne astronomiske hendelser. Det antas at mange besøkte dem langveisfra.

Sentrale teorier tror Stonehenge og området rundt tiltrakk mennesker som ville tyde stjernene. Foto: Kieran Doherty / Reuters

Markerte trolig en grense

Den massive konstruksjonen ligger kun tre kilometer fra Stonehenge. Arkeologene tror det var bygget for å markere en grense til den langt større steinformasjonen Durrington Walls Henge. Denne «hengen» hadde en diameter på 400 meter og er den største som er oppdaget i Storbritannia. Durrington Walls var også område for en tidlig bosetting.

Stonehenge Ekspandér faktaboks Stonehenge er et forhistorisk monument, der de eldste delene er fra rundt 3000 f.kr.

Det ligger i Amesbury, rundt 13 km nordvest for Salisbury i Wiltshire i Sør-England.

Navnet kommer fra det gammelengelske ordet Stanhengist som betyr «de hengende stenene».

Stonehenge består av store steiner reist i to sirkler. Den ytre sirkelen er 30 meter i diameter og består av omtrent 5 meter høye steiner. På disse hviler en rad lange, horisontale steiner. Den indre sirkelen består av fem par høye steiner.

Det er flere teorier om bruken. Anlegget kan ha hatt en religiøs funksjon. En annen teori sier at det har vært brukt til astronomiske observasjoner. Stonehenge settes også i forbindelse med legenden om Kong Arthur.

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon

Fortidsminnets utforming tyder på at det trolig har fungert som en veiviser til nettopp denne steinformasjonen.

Grensen har også antakelig advart uvedkommende om å holde avstand.

Det nye funnet har derfor fått navnet Durrington Shafts.

Forhistorisk matematikk

Funnet er ikke bare unikt i størrelse. Det er også et tegn på hvor tidlig mennesker i Storbritannia hadde utviklet en måte å telle på.

Forskerne ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har eksperimentert med gigantiske betong-strukturer på opptil 25 tonn som kan flyttes for hånd. Kunne Stonehenge bli bygget slik?

Konstruksjonens størrelse og de nøye plasseringen av gravsjaktene tyder på at menneskene fra neolittisk tid, altså for rundt 12.000 år siden, var i stand til å telle og systematisere hundrevis av skritt.

– Det neolittiske samfunnets evne til og ønske om å forevige sitt verdenssyn på en slik måte og i en slik skala, gir helt nye perspektiver på hvor viktig Durrington Wall Henge faktisk var for disse menneskene, sier Vincent Gaffney.