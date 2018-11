Gibraltar skaper ikke lenger brexit-krøll

Det forteller diplomatiske kilder til nyhetsbyrået Reuters.

– Det ble forhandlet med Spania og Storbritannia gjennom natten. I en telefonsamtale nå i ettermiddag ble Tusk (Donald Tusk, leder av Det europeiske råd red.anm.) og Sanchez (Pedro Sanchez, spansk statsminister red.anm.) enige om en avtale som gjelder Gibraltar, sier kilden til Reuters.

Den spanske statsministeren Pedro Sanchez har truet med både å stemme nei til brexitavtalen og ikke komme på det planlagte EU-møtet søndag formiddag, der unionens statsledere etter planen skal formalisere brexitavtalen fra EU sin side.

Nå skal altså problemet være løst. Sanchez selv bekreftet enigheten om Gibraltar i en tv-sendt kunngjøring.

Ifølge ham er det Storbritannia og EU som har bøyd av for Spania. Han bekrefter at landet nå vil stemme for brexitavtalen.

Fakta om brexit Ekspandér faktaboks 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at selve avtaleteksten må være på plass i løpet av høsten 2018 for at EU og Storbritannia skal få ratifisert den i tide.

13. november 2018 bekreftet statsminister Theresa Mays kontor at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst mellom Storbritannia og EU.

14. november 2018 møttes den britiske regjeringen for å ta stilling til avtaleteksten. Etter et fem timer langt møte uttalte May at regjeringen stiller seg bak det 585 sider lange utkastet.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier kaller enigheten et avgjørende skritt. Det gjør også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Avtaleteksten må godkjennes av både regjeringen og Parlamentet i London, samt av EUs ministerråd og EU-parlamentet, før den kan tre i kraft.

29. mars 2019 går Storbritannia ut av EU, med mindre partene enstemmig blir enige om en utsettelse. Kilde: NTB

Kranglet i mange år

Spania har lenge vært misfornøyde med at Gibraltar hører til Storbritannia. I 1713 måtte Spania gi fra seg territoriet til Storbritannia, og siden har striden rundt Gibraltar flere ganger ført til politisk krise mellom de to landene.

Etter brexitavstemningen i 2016, benyttet Spania anledningen til å foreslå delt suverenitet over halvøya. Det ville ikke innbyggerne på Gibraltar ha noe av.

Storbritannia har lovet at Gibraltar skal forbli britisk så lenge de som bor der ønsker det.

Gibraltar har vært stridens kjerne i forholdet mellom Storbritannia og Spania i mange år. Foto: Jorge Guerrero / AFP

Ikke uten Spania

I fjor fikk Spania inn en spesiell klausul i retningslinjene for brexitforhandlingene, som sa at «ingen avtaler mellom EU og Storbritannia kan omhandle Gibraltar, uten en avtale mellom Spania og Storbritannia».

Avtaleteksten om skilsmissevilkårene og overgangsperioden som nå ligger på bordet for godkjennelse skal ikke være så tydelig. Den spanske statsministeren forlangte derfor en langt klarere tekst.

Andre EU-land var har vist seg lite lystne på å endre den 585 sider lange avtalen, av frykt for at andre deler av avtalen kunne risikere å bli reforhandlet.

Det skal nå være enighet om at alle fremtidige diskusjoner om Gibraltar - når EU og Storbritannia starter forhandlingene om forholdet etter overgangsperioden er over i 2020, skal føres direkte mellom Storbritannia og Spania. Og at betingelser som EU og Storbritannia blir enige om, ikke automatisk vil omfatte Gibraltar og at Spania får en rett til å si ja eller nei.

Disse prinsippene skal eklæres høyt og tydelig på EU-møtet på søndag.

Antall land og antall innbyggere avgjør

For at brexitavtalen skal bli godkjent av EU, må den ha et kvalifisert flertall. I Det europeiske rådet betyr dette to ting:

55 prosent av medlemslandene må stemme for

Avtalen har støtte av medlemsland som utgjør minst 65 prosent av innbyggerne i EU

Donald Tusk sier i ettermiddag at han vil anbefale stats- og regjeringssjefene å godkjenne brexitavtalen.

«Ingen har noen grunn til å være glad. Men i det minste har EU vist samhold og solidaritet på dette kritiske tidspunktet», fremholdt Tusk på Twitter i ettermiddag.