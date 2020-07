Ghislaine Maxwell erklærer seg ikke skyldig

Maxwell var med på videolink da hun deltok på sitt første rettsmøte i New York i dag, som pågår nå.

Dommer Alison Nathan setter rettsaken mot Maxwell til 12. juli neste år.

Påtalemyndigheten ber om at hun holdes varetektsfengslet til da. De mener det er en «ekstrem risiko» for at Maxwell rømmer landet hvis hun blir løslatt.

Ghislaine Maxwell er siktet for å ha rekruttert minst tre unge jenter til den avdøde milliardæren Jeffrey Epstein. Den yngste skal ha vært 14 år gammel. Jentene ble utnyttet seksuelt, og Maxwell skal ha vunnet jentenes tillit og deretter deltatt i misbruket av dem.

Under dagens rettsmøte skal også en av kvinnene som anklager Maxwell vitne.

Maxwells forsvarere ber om at hun løslates mot en kausjon på fem millioner dollar, rundt 50 millioner kroner, og ber om husarrest i påvente av en dom. Forsvarerne sier hun er redd for å bli smittet av korona-viruset og at det ikke er noen fare for at hun kommer til å rømme.

Maxwell ble pågrepet i en luksusbolig i New Hampshire 2. juli. Da hadde hun vært på rømmen i nesten et år.

Hun er også siktet for å ha avgitt falsk forklaring til politiet.

Den føderale statsadvokaten Audrey Strauss presenterte siktelsen av Ghislaine Maxwell i New York etter at hun ble pågrepet. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Frykter hun vil flykte

Den tidligere partneren til finansmannen ble i starten av juli pågrepet av FBI i delstaten New Hampshire i USA, etter å ha holdt seg i skjul siden Epstein ble pågrepet for et drøyt år siden. I løpet av den perioden kommuniserte Maxwell med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

Påtalemyndigheten mener det er «svært sannsynlig» at hun vil flykte ut av USA dersom hun slippes ut av fengsel mot kausjon.

De viser til at hun skal ha holdt seg skjult i forskjellige boliger i New England, og at Maxwell, for å ikke bli funnet, skal ha skiftet e-postadresse ved flere anledninger og registrert telefoner på ulike navn.

Hun skal også ha dekket mobiltelefonen sin med aluminiumsfolie for å unngå å bli sporet, og hadde hyret tidligere britiske soldater til å vokte eiendommen i New Hampshire.

Iført papirklær på cella

Epstein ble funnet død i fengselscella si i New York i august i fjor. Fengselet ble refset for å ikke ha fanget opp og forhindret selvmordet.

Nyhetsbyrået AP meldte i forrige uke at det er frykt for at Ghislaine Maxwell skal ta sitt eget liv i fengselet. Politiet har tatt fra henne sengetøy i tillegg til klærne, og hun er ført et antrekk laget av papir.

I tillegg vil hun aldri være alene på fengselscella, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak med ekstra fangevoktere.

Maxwell var tidligere kjæresten til Epstein. De bodde sammen i en årrekke og var ofte på reiser sammen verden over, ifølge Reuters. I 2003 fortalte Epstein til Vanity Fair at Maxwell var hans beste venn.

Les også: 45 prosent av amerikanarane trur ikkje Epstein tok livet sitt