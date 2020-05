Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er en arbeider ved en fiskeforedlingsfabrikk i byen Tema ved Atlanterhavet som har smittet så mange, skriver France24.

- Alle 533 ble smittet av den samme arbeideren, sier president Nana Akufo-Addo.

En ansatt på en tekstilfabrikk i hovedstaden Accra syr ansiktsmasker på oppdrag for regjeringen. Foto: Nipah Dennis / AFP

Presidenten har ikke kommet med detaljer om hvordan det skjedde eller om fabrikken hadde smitteverntiltak på plass i forkant.

Helsemyndighetene i hovedstaden Accra opplyser at antallet som er smittet av mannen ved fabrikken, utgjør 11 prosent av alle med påvist covid-19 i Ghana.

Tunfiskfabrikk stengt

I kystbyen Tema er det to store anlegg hvor det foredles fiskeprodukter.

Reuters melder at fiskeforedlingsfabrikken i Ghana er eid av Thai Union Group med hovedkvarter i Bangkok. Foto: © Athit Perawongmetha / Reuters / Reuters

Fagforneingsleder Abraham Koomson sier til nyhetsbyrået Reuters at anlegget er eid av Thai Union Group PCL med hovedkvarter i Bangkok.

Fabrikken som har spesialisert seg på tunfisk er nå stengt.

Koomson sier at en håndfull arbeidere ved den andre fiskeforedlingsfabrikken, Cosmo Seafoods Company Ltd., også har fått påvist covid-19.

Reuters skriver at selskapet som eier anlegget ikke ønsker å kommentere det som har skjedd.

Ghana tester flest i Afrika

President Akufo-Addo sier til nyhetsbyrået Reuters at ingen land i Afrika tester så mange hvis man regner ut fra folketallet.

Til nå er 160.501 personer blitt testet i det vest-afrikanske landet.

– Vår strategi om å spore smitten på en «agressiv måte», teste og behandle utgjør den beste måten vi kan bli kvitt viruset på, sier presidenten.

Ghanas president Nana Akufo-Addo sier at en fabrikkarbeider har smittet over 500 kolleger. Det utgjør 11 prosent av koronasmittede i landet. Foto: Issouf Sanogo / AFP

Akufo-Addo sier at skolene vil fortsatt være stengt og at forbudet mot å samles i store grupper vil fortsette ut mai.

Etter tre uker med portforbud i de to største byene Accra og Kumasi, ble byene gradvis gjenåpnet fra 19.april.

Presidenten frykter økonomisk kollaps dersom en fullstendig nedstengning i de største byene fortsetter.

Mange smittet - få døde

Til tross for at mange har spådd en eksplosiv økning i smittetilfeller i afrikanske land, er det til nå registert et moderat antall smittede.

En helsearbeider i hovedstaden Accra viser fram det nye smittevernutstyret som er tatt i bruk. Foto: Francis Kokoroko / Reuters

Ghana har flest smittede av landene i Vest-Afrika med 4.700, melder Worldometers. Men Ghana har fortsatt få døde av covid-19 med sine 22 tilfeller.

Nabolandet Nigeria har færre smittede, men langt flere døde av virussykdommen, med 4641 smittede og 150 døde.

Drastiske tiltak i Afrika

En rekke afrikanske land har satt i verk drastiske tiltak i håp om å stanse spredning av korona.

Skoler er stengt og idrettsarrangement er avlyst. I flere land er det innført portforbud som håndheves strengt. Politi og soldater arresterer folk som ikke har en god grunn til å bevege seg utendørs.

En soldat konfronterer en kvinne i Johannesburg i Sør-Afrika fordi hun ikke bruker ansiktsmaske. Foto: Michele Spatari / AFP

Tiltross for relativt sett få smittede til nå, sprer det seg en stor frykt om at Afrika kan bli det neste kontinentet med mange svært mange syke og døde.

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon har advart mot virkningene av koronasmitte i fattige land. Spesielt i Afrika er det mange land med et svakt utbygd helsevesen.