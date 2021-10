Det kommer motstridende meldinger om helsetilstanden til Georgias tidligere president etter at han har sultestreiket i snart to uker.

Hans personlige lege sier at Mikhail Saakasjvili har problemer med å snakke og gå, og at han bør legges inn på sykehus.

MOTSTRIDENDE MELDINGER: Saakasjvili sultestreiker i et fengsel utenfor hovedstaden Tbilisi. Foto: Shakh Aivazov / AP

Men fengselsmyndighetene i Georgia sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass at helsetilstanden til Saakasjvili er tilfredsstillende. Det skal ikke være snakk om noen alvorlig forverring.

Ble advart

Saakasjvili ble advart om at han ville bli fengslet hvis han kom tilbake etter åtte år i eksil.

Mesteparten av tiden har han vært i Ukraina der han også er statsborger.

Mens han var borte fra Georgia, ble han dømt til fengsel i seks år for maktmisbruk i sin tid som landets leder.

BLIR IKKE HØRT: Saakasjvilis tilhengere demonstrerer utenfor fengselet og krever at den tidligere presidenten settes fri. Foto: Shakh Aivazov / AP

Den tidligere presidenten sier at han ikke har gjort noe galt, og at hensikten med dommen er å holde han unna georgisk politikk.

Utenfor fengselet holder Saakasjvilis tilhengere protestmarkeringer. De krever at han må settes fri umiddelbart.

De nåværende georgiske myndighetene avviser dette kravet.

Vil tilbake i georgisk politikk

Saakasjvili kom tilbake til Georgia like før lokalvalget for halvannen uke siden.

– Jeg har risikert mitt liv og min frihet ved å vende tilbake, sa han i en video. Han oppfordret georgierne til å stemme på hans parti Den forente nasjonalbevegelse i valget.

Tidligere i år inngikk EU en avtale med myndighetene i landet. Den gikk ut på at det skulle holdes valg på nytt parlament hvis regjeringspartiet Georgisk drøm fikk mindre enn 43 prosent støtte i lokalvalget.

REGJERINGSPARTIET VANT: En velger avlegger sin stemme i lokalvalget i Georgia for halvannen uke siden. Foto: Shakh Aivazov / AP

Det offisielle valgresultatet viste at Georgisk drøm fikk nesten 48 prosent. Dermed blir det ikke noe nytt valg.

Saakasjvilis parti Den forente nasjonalbevegelse fikk litt over 31 prosent. Partiet hevder at regjeringspartiet har jukset i valget for å unngå et nytt valg.

Den tidligere presidenten oppfordret til store demonstrasjoner etter valget. Men hittil har protestene ikke vært så store som opposisjonen hadde håpet.

En omstridt politiker

Saakasjvil var georgisk president fra 2004 til 2013.

Han satte i verk drastiske tiltak for å bli kvitt hverdagskorrupsjonen i det kaukasiske landet.

Han effektiviserte styringen av landet, og klarte å få til kraftig økonomisk vekst. Målet var å få Georgia nærmere EU og Nato.

OMSTRIDT: Mikhail Saakasjvili mens han var georgisk president. Foto: VANO SHLAMOV / AFP

Men Saakasjvili ble også kritisert for å føre en stadig mer autoritær politikk.

Nå anklager han Georgias myndigheter for å føre en politikk som bringer landet nærmere Russland.

Dette spørsmålet splitter den georgiske befolkningen. Det at Saakasjvili er tilbake igjen i landet, kan føre til mer uro og større spenninger i landets politikk.