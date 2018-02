Georgias ekspresident utvist til Polen

– Ukjente maskerte personer i grønn kamuflasjeuniformer grep fatt i Mikheil Saakashvili og førte ham bort. Kidnapperne kjørte tre hvite minivans, skriver hans talskvinne på Saakashvili offisielle Facebook-side.

Selv om hun omtaler hendelsen som «kidnapping», er hun ifølge nyhetsbyrået Reuters åpen for at det kan dreie seg om arrestasjon.

– Noe informasjon kan tyde på at de representerte en spesialenhet innenfor grensestyrkene, skriver hun.

Han er nå i Warszawa, skriver David Sakvarelidze, politiker i Saakasjvilis parti, på Facebook.

Grensestyrkenes emblem

Avisa Kyiv Post kaller det «arrestasjon», og skriver at det skjedde på en restaurant i Kiev sentrum ved 15-tida i ettermiddag.

De siterer også et øyenvitne på at mennene som arresterte Saakashvili hadde uniformer med merker som viste at de tilhørte grensestyrkene.

En talskvinne for riksadvokaten sier at de ikke har noe med saken å gjøre.

Ut i kulda

Mikheil Saakashvili er en kontroversiell person i ukrainsk politikk. Etter at han i 2013 gikk av som president i Georgia, aksepterte han invitasjonen til å fungere som rådgiver for Ukrainas president, Petro Porosjenko.

Han fikk ukrainsk statsborgerskap, og i 2015 overtok han jobben som guvernør i Svartehavsbyen Odessa.

Men det gode samarbeidet med president Porosjenko varte ikke så lenge. Saakashvili beskyldte Porosjenko for å være korrupt. I 2016 gikk han av som guvernør, og i fjor ble han fratatt sitt ukrainske statsborgerskap.

Han har siden framstått som en leder for den ukrainske opposisjonen.

Demonstrasjon til støtte for Mikheil Saakashvili, Kiev 17. desember i fjor. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Anklaget for kuppforsøk

Petro Porosjenko har vært president i Ukraina siden juni 2014. Han er også en av Ukrainas rikeste menn. Saakashvili har stilt seg i spissen for opposisjonen som mener han er korrupt og må gå av. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Saakashvili har ifølge ukrainske myndigheter brutt en rekke av landets lover. I september i fjor krysset han den polsk-ukrainske grensen ulovlig.

I desember ble han arrestert etter et dramatisk fluktforsøk over taket på bygården der han bor, mistenkt for å ha har forsøkt å omstyrte Ukrainas politiske system.

Mannen som i 2008 ledet en kort kamp mot russiske styrker, blir nå anklaget for å planlegget et kupp mot president Porosjenko i samarbeid med Ukrainas tidligere president, russiskvennlige Viktor Janukovitsj.

I forrige uke skrev nyhetsbyrået AFP at Saakashvili nå samarbeider med domstolen som etterforsker anklagene om sammensvergelse. Dermed ble en nattlig husarrest opphevet, men Saakashvili kan fortsatt ikke forlate Kiev uten tillatelse fra en domstol.

Saakashvili er gift med en nederlandsk kvinne, og allerede i desember uttalte Nederlands utenriksminister at de er klare til å gi ham visum.