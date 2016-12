George Michael er død

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, opplyser en talsperson for den tidligere Wham-vokalisten i en pressemelding.

Britisk politi opplyser til BBC at en ambulanse rykket ut til en eiendom i Goring i Oxfordshire klokka 13.42 søndag. Det skal ifølge politiet ikke være noe mistenkelig ved dødsfallet.

– Familien ber om at deres privatliv blir respektert i denne vanskelige og følelsesladde perioden, heter det i pressemeldingen.

George Michael ble først gjennom bandet Wham, som han startet sammen med Andrew Ridgeley. Senere gjorde han suksess som soloartist, og til sammen har han solgt over 100 millioner plater verden over.

Gjennom sin 35 år lange musikkarriere har Michael deltatt i flere veldedighetsprosjekter, og sang blant annet på Band Aids singel «Do they know it's Christmas» i 1984. Han var også beskytter for Elton Johns aids-stiftelse.

Slet med avhengighet

Popstjernen har vært åpen om at han slet med alkohol- og narkotikaavhengighet i mange år.

Og på midten av 2000-tallet fikk han først og fremst medieoppmerksomhet på grunn av livsførselen sin, og ikke musikken:

I 2006 sa han seg skyldig i å ha kjørt i påvirket tilstand, og han ble fratatt førerkortet. To år senere, i 2008, ble han løslatt mot kausjon etter at han hadde blitt tatt med crack-kokain.

I 2010 ble han dømt til åtte uker i fengsel etter å ha kjørt Range Roveren sin inn i en butikk i London.

I 2011 ble han lagt inn på sykehus med lungebetennelse, og måtte utsette en rekke konserter på grunn av helsa. Etter å ha blitt utskrevet holdt han et emosjonelt pressemøte utenfor boligen sin i London hvor han sa det hadde vært «nære på», og at han holdt på å dø.

UNGPIKE-IDOL: George Michael ble først kjent som vokalist i duoen Wham, sammen med Andrew Ridgeley på 1980-tallet. De hadde hits som «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whisper» og juleklassikeren «Last Christmas». Foto: Promo

LIVE AID: George Michael på scenen med Live Aid i 1985. Året etter, i 1986, ble Wham oppløst. Siden gikk han solo. Foto: AP

Jobbet med album og dokumentar

Han hadde flere prosjekter på gang like før han døde. Tidligere denne måneden ble det annonsert at han jobbet med nytt materiale i studio sammen med produsenten og sangskriveren Naught Boy. De to jobbet med et nytt album.

53-åringen holdt også på med en dokumentarfilm kalt «Freedom». Der skulle han blant annet snakke om den ville tiden på 90-tallet sammen med noen av de kjente toppmodellene som var med i den kjente musikkvideoen med samme navn.

«Freedom» tar for seg historien bak albumet «Listen Without Prejudice Vol. 1» som ble lansert i 1990. Popstjernen snakker også om hans livs store kjærlighet, brasilianske Anselmo Feleppo, som han møtte kort tid etter at albumet ble gitt ut og som døde i 1993.

Andre kjente navn som medvirker i dokumentaren er Stevie Wonder, Elton John, Mary J Blige, Liam Gallagher og Tony Bennett. Filmen skulle ha premiere mars 2017, men det er usikkert hva som skjer med dokumentaren nå som George Michael har gått bort.